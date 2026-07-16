Πώς ο Μικ Τζάγκερ ξεγέλασε τη φθορά και τον θάνατο

Ο Μικ Τζάγκερ για τη ροκ μουσική, για τη σεξουαλικότητα, για την πορεία των Rolling Stones. Μια συνέντευξη που «αγγίζει» το DNA του.

O Mικ Τζάγκερ είναι 82 ετών, δηλαδή σε ηλικία όπου οι νεότερες γενιές λογικά θα έπρεπε ήδη να τον θεωρούν δεινόσαυρο, ή πατέρα των δεινοσαύρων ή κάτι πιο παλαιοληθικό από τους δεινοσαύρους. Κι επειδή ήδη αναφέραμε τρεις φορές τη λέξη «δεινόσαυρος» και ο Μικ Τζάγκερ μαζί με τους Rolling Stones, το "Foreign Tongues" και δηλώνει παρών, σε μια εποχή που αρκετοί ήδη αμφισβητούν το σώμα και το πνεύμα της έννοιας "rock n' roll", έχουμε ήδη στα χέρια μας ένα φαινόμενο, μια οντότητα που κατοικεί στο δικό της αυτόνομο σύμπαν και δίνει ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Ή μήπως πάντα ο Μικ Τζάγκερ ήταν ένας επικός προβοκάτορας;

Παρακάτω, καταγράφουμε σημεία της συνέντευξης του Μικ Τζάγκερ στους New York Times και προσπαθούμε να τον αποκωδικοποιήσουμε. Αυτή την φορά ο Μικ κάνει και το χατήρι όσων επιμένουν να τον ρωτάνε πότε θα πάψουν να υφίστανται οι Rolling Stones. Ή μήπως τους τρολάρει κατάμουτρα;

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