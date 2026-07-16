«Ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο...»: Ο Νικήτας Κακλαμάνης εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού

Λίγες ώρες πριν από την κηδεία της Μάρως Κοντού, ο Νικήτας Κακλαμάνης εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της αφήνοντας ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο στο αγαπημένο της στέκι.

Ιδιαίτερα φορτισμένες ήταν οι ώρες πριν από το τελευταίο αντίο στη Μάρω Κοντού, με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, να πραγματοποιεί μια προσωπική επιθυμία που, όπως αποκάλυψε, του είχε εκφράσει η ίδια η σπουδαία ηθοποιός πριν φύγει από τη ζωή, σε ηλικία 92 ετών.

Επισκέφθηκε το αγαπημένο της στέκι και άφησε στην καρέκλα όπου συνήθιζε να κάθεται ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη της.

Η ανάρτηση που συγκίνησε

Τη συμβολική αυτή στιγμή μοιράστηκε μέσω των κοινωνικών δικτύων και έκανε γνωστό το newsbeast.gr, δημοσιεύοντας φωτογραφία από το αγαπημένο στέκι της Μάρως Κοντού.

«Η τελευταία σου επιθυμία… Στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο… Καλό σου ταξίδι Μάρω μου…», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Η δημοσίευση συγκέντρωσε εκατοντάδες μηνύματα συγκίνησης από φίλους, συναδέλφους και πολίτες που αποχαιρετούν μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.

Μια φιλία που κράτησε χρόνια

Η σχέση της Μάρως Κοντού με τον Νικήτα Κακλαμάνη δεν περιοριζόταν στη δημόσια ζωή ή την πολιτική. Οι δυο τους συνδέονταν με στενή φιλία πολλών ετών και συναντιούνταν συχνά με κοινή παρέα, περνώντας χρόνο μαζί σε βραδιές μπιρίμπας. Ο πρόεδρος της Βουλής θα εκφωνήσει και τον επικήδειο λόγο στην εξόδιο ακολουθία της ηθοποιού, η οποία θα τελεστεί την Παρασκευή στις 11:00 το πρωί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η κοινή τους πορεία είχε και μία ιδιαίτερη πολιτική διάσταση, ήταν 2007, όταν ο Νικήτας Κακλαμάνης παραιτήθηκε από τη βουλευτική του έδρα για να αναλάβει δήμαρχος Αθηναίων, τη θέση του στη Βουλή κατέλαβε η Μάρω Κοντού. Η συγκυρία αυτή αποτέλεσε ακόμη έναν κρίκο στη μακρόχρονη σχέση τους, η οποία εξελίχθηκε σε βαθιά προσωπική φιλία.

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