«Είμαι ένας μαύρος Έλληνας, ένιωθα ότι δεν ταίριαζα»: Η εξομολόγηση του Αντετοκούνμπο για την παιδική του ηλικία

O Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τα παιδικά του χρόνια στην Ελλάδα, σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο YouTube.

Για τα παιδικά του χρόνια στην Ελλάδα μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε στην διαδικτυακή εκπομπή του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στο YouTube, όπως είδαμε σε απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην «Κοινωνία ώρα Mega».

Στο πλατό της εκπομπής βρέθηκε και ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος, ο οποίος μίλησε για το παρασκήνιο πίσω από τη συνέντευξη. Μεταξύ άλλων ανέφερε πως προετοιμάστηκε αρκετά για την συνέντευξη, δηλώνοντας: «Έκανα ώρες έρευνας για να ξέρω τα πάντα».



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