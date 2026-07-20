Σακίρα: Η viral αντίδραση του Πικέ όταν την άκουσε να τραγουδάει στον τελικό του Μουντιάλ

Viral έγινε η αντίδραση του Ζεράρ Πικέ όταν άκουσε τη Σακίρα να τραγουδάει στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο παλαίμαχος Ισπανός ποδοσφαιριστής ήταν με τους γιους του στον αγώνα της Ισπανίας εναντίον της Αργεντινής και δεν φάνηκε να συμμερίζεται τον...ενθουσιασμό τους, ακούγοντας τον ύμνο του Μουντιάλ

Δεκαέξι χρόνια αφότου το Παγκόσμιο Κύπελλο της Νότιας Αφρικής άλλαξε για πάντα τη ζωή τους, η Σακίρα και ο Ζεράρ Πικέ συναντήθηκαν ξανά σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Κολομβιανή τραγουδίστρια και ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ήταν και οι δύο παρόντες αυτή την Κυριακή στον τελικό μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, που διεξήχθη στο New York New Jersey Stadium, αν και παρακολούθησαν από πολύ διαφορετικές τοποθεσίες και δεν είχαν καμία δημόσια συνάντηση.

Ο Πικέ παρακολούθησε τον αγώνα από τις κερκίδες με τους γιους του, Μίλαν και Σάσα, απολαμβάνοντας το παιχνίδι που ολοκληρώθηκε με την Ισπανία να στέφεται παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η παρουσία του πρώην παίκτη της Μπαρτσελόνα δεν πέρασε απαρατήρητη για έναν ακόμη λόγο: παρευρέθηκε στο στάδιο χωρίς την Κλάρα Κία, την νυν σύντροφό του, η οποία δεν τον συνόδευσε σε αυτή την περίσταση.

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