Ματ Ντέιμον: Ο αδιαπραγμάτευτος κανόνας στον γάμο του με την επί 21 χρόνια σύζυγό του
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Λες αυτό να είναι το μυστικό της επιτυχίας ενός γάμου;
Ο Ματ Ντέιμον έχει μονοπωλήσει τα φώτα της δημοσιότητας τους τελευταίους μήνες λόγω του πρωταγωνιστικού ρόλου του στην ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν - που επιτέλους μπορείς να παρακολουθήσεις στις κινηματογραφικές αίθουσες.
Με αφορμή την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του, ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο People και αναφέρθηκε στην επαγγελματική και προσωπική διαδρομή του, κάνοντας μια αποκάλυψη για τον έγγαμο βίο του με τη Λουτσιάνα Μπαρόζο, ο οποίος μετρά πάνω από 20 χρόνια.
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