Γιατί δεν τρώμε ανθρώπους; Μελέτη υπολόγισε τις θερμίδες του ανθρώπινου σώματος και εξηγεί γιατί ο κανιβαλισμός απέτυχε

Νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό PNAS. υπολόγισε τις θερμίδες που θα απέδιδε το ανθρώπινο σώμα και γιατί ο κανιβαλισμός δεν εφαρμόστηκε.

Ο κανιβαλισμός αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα κοινωνικά ταμπού παγκοσμίως και παρότι υπάρχουν αρχαιολογικά και ιστορικά στοιχεία που δείχνουν ότι εμφανίστηκε κατά καιρούς σε διάφορους ανθρώπινους πληθυσμούς, δεν εξελίχθηκε ποτέ σε συνηθισμένη πρακτική.

Μια νέα μελέτη επιχείρησε να απαντήσει στο γιατί, αντιμετωπίζοντας το ανθρώπινο σώμα αποκλειστικά ως πιθανή πηγή τροφής και αξιολογώντας τα ενεργειακά οφέλη και τους κινδύνους μιας τέτοιας επιλογής.

Οι θερμίδες που «αποδίδει» ένας άνθρωπος και το πρόβλημα

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το βρώσιμο μυϊκό τμήμα ενός ανθρώπινου σώματος αποδίδει περίπου 32.376 θερμίδες. Αν συνυπολογιστούν και άλλοι ιστοί και όργανα, η συνολική ενεργειακή αξία μπορεί να φτάσει τις 143.771 θερμίδες. Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι, σε σύγκριση με άλλα ζώα, ο άνθρωπος δεν αποτελεί ιδιαίτερα αποδοτική πηγή τροφής, ειδικά αν ληφθεί υπόψη η δυσκολία απόκτησης μιας τέτοιας «λείας».

Η μελέτη διαπίστωσε ότι το βασικό μειονέκτημα δεν είναι το ενεργειακό κόστος, αλλά ο ιδιαίτερα αυξημένος κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών. Επειδή οι άνθρωποι έχουν σχεδόν ίδια φυσιολογία, παθογόνοι οργανισμοί και επικίνδυνες πρωτεΐνες, όπως τα πριόνια που προκαλούν θανατηφόρες νευροεκφυλιστικές νόσους, μπορούν να μεταδοθούν πολύ πιο εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Πότε θα μπορούσε να θεωρηθεί «ενεργειακά συμφέρων»

Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι, σε ακραίες συνθήκες όπου δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες πηγές τροφής και το σώμα προέρχεται από άτομο που πέθανε από φυσικά αίτια, ο κανιβαλισμός μπορεί θεωρητικά να προσφέρει ενεργειακό όφελος. Αντίθετα, όταν απαιτείται καταδίωξη και θανάτωση ενός ανθρώπου, το ενεργειακό κόστος της διαδικασίας είναι σχεδόν ισοδύναμο με τις θερμίδες που τελικά αποδίδει το σώμα, καθιστώντας την πρακτική ελάχιστα αποδοτική.

Ωστόσο, το μοντέλο των επιστημόνων έδειξε ότι όσο περισσότερο διατηρείται ο κανιβαλισμός σε μια κοινωνία, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος εξάπλωσης ασθενειών, με τις συνέπειες να υπερβαίνουν γρήγορα οποιοδήποτε ενεργειακό όφελος. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το ταμπού γύρω από τον κανιβαλισμό λειτούργησε ως ένας εξελικτικός μηχανισμός προστασίας απέναντι στις επιδημίες. Παράλληλα, σημειώνουν ότι οι ιστορικοί ισχυρισμοί περί εκτεταμένου κανιβαλισμού θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη, καθώς μια τέτοια πρακτική δύσκολα θα μπορούσε να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω των σοβαρών κινδύνων για την υγεία.

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