Σοκολατοποιείο στο Τόκιο δημιούργησε την πιο λεπτή σοκολάτα στον κόσμο, με πάχος μόλις 0,03 χιλιοστά, η οποία προσφέρει μια πρωτόγνωρη υφή καθώς λιώνει αμέσως μόλις ακουμπήσει τη γλώσσα.

Το MATTE Bottega del Cioccolato στο Τόκιο, έγινε γρήγορα διάσημο δημιουργώντας την πιο λεπτή σοκολάτα στον κόσμο. Το πιο γνωστό επιδόρπιο του MATTE, που ονομάστηκε εύστοχα «Corteccia» (φλοιός δέντρου στα ιταλικά), έχει περιγραφεί ως ένα θαύμα της μηχανικής, καθώς η παραγωγή σοκολάτας με πάχος μόλις 0,03 χιλιοστά δεν είναι μικρό επίτευγμα.

Εμπνευσμένο από τις κλασικές ιταλικές σοκολάτες σε στρώσεις, το Corteccia αποτελείται από ένα μόνο, εξαιρετικά λεπτό στρώμα σοκολάτας που πιέζεται και τυλίγεται με τη χρήση μιας μοναδικής, προσαρμοσμένης μηχανής, η οποία αναπτύχθηκε σε διάστημα 1,5 έτους σε συνεργασία με έναν τοπικό ειδικό στα μηχανήματα. Αν και πιθανότατα μπορεί κανείς να βρει παρόμοιες μηχανές σε όλο τον κόσμο, καμία από αυτές δεν μπορεί να παράγει ένα στρώμα σοκολάτας τόσο λεπτό όσο το Corteccia.

Το μυστικό πίσω από το πάχος της σοκολάτας

Πιθανόν να σκέφτεστε: «Γιατί πρέπει η σοκολάτα να είναι τόσο εξαιρετικά λεπτή, τέλος πάντων;» Το όραμα του ιδρυτή του MATTE, Ματέο Σανκλίκα, ήταν να δημιουργήσει ένα σοκολατένιο επιδόρπιο με μια πρωτοφανή υφή που λιώνει στο στόμα. Λένε ότι η σοκολάτα είναι στα καλύτερά της όταν πρόκειται να λιώσει στο στόμα, και αυτή ακριβώς είναι η αίσθηση που θέλησε να προσφέρει.

Τυλίγοντας το στρώμα σοκολάτας των 0,03 χιλιοστών σε ένα σχήμα που θυμίζει κυλινδρικό κλαδάκι καλυμμένο με ακανόνιστο φλοιό δέντρου, το MATTE δημιούργησε ένα μοναδικό επιδόρπιο που υποτίθεται ότι λιώνει αμέσως μόλις έρθει σε επαφή με τη γλώσσα, προσφέροντας μια νέα αίσθηση.

Αν και πολλοί προσπάθησαν να αντιγράψουν το Corteccia αφότου το επιδόρπιο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτό έχει αποδειχθεί αδύνατο μέχρι στιγμής, επειδή η μηχανή που χρησιμοποιείται για την πίεση της σοκολάτας είναι ουσιαστικά μοναδική στο είδος της και βρίσκεται μόνο στο εργαστήριο του MATTE Bottega del Cioccolato στο Τόκιο.

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