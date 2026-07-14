Το «κρυφό όπλο» της Γαλλίας απέναντι στην ξηρασία: Έτσι γεμίζει ξανά τις δεξαμενές με νερό

Η Γαλλία εφαρμόζει ένα καινοτόμο μοντέλο επαναχρησιμοποίησης νερού για την ενίσχυση των δεξαμενών το καλοκαίρι. Το παράδειγμα που κοιτάζει η Ευρώπη.

Καθώς η κλιματική αλλαγή εντείνει τα φαινόμενα ξηρασίας και οι περίοδοι έντονης ζέστης γίνονται συχνότερες, η Ευρώπη αναζητά νέες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Η Γαλλία επιχειρεί να αλλάξει τα δεδομένα, μετατρέποντας τα επεξεργασμένα λύματα από «απόβλητα» σε έναν πολύτιμο υδάτινο πόρο.

Το μοντέλο που εφαρμόζεται σε περιοχές όπως η Vendée, μια περιοχή ιδιαίτερα ευάλωτη στην καλοκαιρινή λειψυδρία, βασίζεται στην έμμεση επαναχρησιμοποίηση πόσιμου νερού. Τα επεξεργασμένα λύματα επιστρέφουν στον υδρολογικό κύκλο και συμβάλλουν στην ενίσχυση των αποθεμάτων στις δεξαμενές, μειώνοντας την εξάρτηση από τις βροχοπτώσεις.

Η διαδικασία, ωστόσο, απέχει πολύ από μια απλή επαναχρησιμοποίηση. Το νερό που προέρχεται από κατοικίες και βιομηχανίες περνά πρώτα από συμβατικές μονάδες επεξεργασίας, όπου απομακρύνονται ρύποι και οργανικά κατάλοιπα. Στη συνέχεια ακολουθεί μια δεύτερη, πιο εξελιγμένη φάση καθαρισμού με προηγμένα συστήματα φιλτραρίσματος και απολύμανσης.

Μόνο μετά από αυτή τη διαδικασία το νερό μπορεί να επιστρέψει στο σύστημα, αφού προηγουμένως αναμειχθεί με φυσικούς υδάτινους πόρους και περάσει από τελική επεξεργασία πριν από την ανθρώπινη κατανάλωση.

Ένα «απόθεμα» απέναντι στην ξηρασία

Το γαλλικό μοντέλο δεν επιχειρεί να αντικαταστήσει τη φύση, αλλά να επιταχύνει τον κύκλο του νερού. Αντί το επεξεργασμένο νερό να καταλήγει απευθείας σε ποτάμια ή στη θάλασσα, επιστρέφει στο σύστημα, δημιουργώντας ένα επιπλέον απόθεμα για τις δύσκολες περιόδους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα Jourdain, το οποίο μπορεί να προσφέρει περισσότερα από ένα εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού επιπλέον κατά τους πιο ξηρούς μήνες, μειώνοντας την πίεση στις υδατικές υποδομές.

Η λογική πίσω από αυτή την προσέγγιση είναι απλή: σε μια εποχή όπου οι βροχοπτώσεις μειώνονται και οι ανάγκες αυξάνονται, η λύση δεν βρίσκεται μόνο στην εξεύρεση νέων πηγών νερού, αλλά και στη διαχείριση όσων ήδη υπάρχουν.

Το παράδειγμα που εξετάζει η Ισπανία

Η Ισπανία θεωρείται μία από τις πιο προηγμένες χώρες στην Ευρώπη όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση νερού, κυρίως για αγροτικές ανάγκες και άρδευση. Ωστόσο, η χρήση αυτών των τεχνολογιών για την ενίσχυση αποθεμάτων πόσιμου νερού παραμένει περιορισμένη.

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο χώρες δεν βρίσκεται τόσο στην τεχνολογία -καθώς οι λύσεις υπάρχουν ήδη- αλλά στην κοινωνική αποδοχή και στη στρατηγική διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Η Γαλλία, παρότι σήμερα επαναχρησιμοποιεί περίπου το 1% των επεξεργασμένων λυμάτων της, έχει θέσει στόχο να αυξήσει σημαντικά αυτό το ποσοστό τα επόμενα χρόνια.

Η νέα φιλοσοφία στη διαχείριση του νερού αντιμετωπίζει τον υδάτινο κύκλο διαφορετικά: όχι ως μια διαδικασία όπου το νερό χρησιμοποιείται μία φορά και χάνεται, αλλά ως ένα σύστημα που μπορεί να επανατροφοδοτείται.

Με την Ευρώπη να αντιμετωπίζει όλο και συχνότερα ακραίες θερμοκρασίες και παρατεταμένες περιόδους ανομβρίας, η επαναχρησιμοποίηση νερού αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Το μήνυμα από τη Γαλλία είναι σαφές: το μέλλον της υδροδότησης δεν θα κριθεί μόνο από το πόσο νερό μπορούμε να συγκεντρώσουμε, αλλά και από το πόσο αποτελεσματικά μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό που ήδη διαθέτουμε.