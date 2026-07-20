Ποιος ήταν ο Δημήτρης Μητρόπουλος για τον οποίο ακούσαμε στον τελικό του Μουντιάλ

Ο Έλληνας μουσικός με την τεράστια καριέρα για τον οποίο ξέρουμε ελάχιστα ήταν διευθυντής της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης και παραλίγο καλόγερος.

Όπως είναι αναμενόμενο, στον τελικό ενός Μουντιάλ, η προσοχή εστιάζει σε συγκεκριμένα πράγματα. Στατιστικές, τελικές προσπάθειες, ξεχωριστά στιγμιότυπα.

Μια αναφορά των εκφωνητών όμως κατά τη διάρκεια του μουσικού σόου στο ημίχρονο, τράβηξε εξίσου την προσοχή και αφορούσε έναν άνθρωπο για τον οποίο δεν ξέρουμε πολλές λεπτομέρειες. Αυτός ήταν ο Δημήτρης Μητρόπουλος, ο θρυλικός διευθυντής της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης.

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