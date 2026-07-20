Μια «χαμένη» μεσαιωνική πόλη 300 στρεμμάτων αποκαλύφθηκε στα βουνά του Ουζμπεκιστάν χάρη σε λέιζερ

Aρχαιολόγοι χρησιμοποίησαν drones εξοπλισμένα με σαρωτές λέιζερ (LiDAR) και αποκάλυψαν μια τεράστια οχυρωμένη πόλη που παρέμενε κρυμμένη κάτω από αιώνες διάβρωσης και ιζημάτων

Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη στα ορεινά του νοτιοανατολικού Ουζμπεκιστάν αλλάζει όσα γνώριζαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες για τις πόλεις του Μεσαίωνα κατά μήκος του Δρόμου του Μεταξιού.

Σε υψόμετρο άνω των 2.130 μέτρων, εκεί όπου το τοπίο μοιάζει με άγονες πλαγιές και αραιά δέντρα αρκεύθου, αρχαιολόγοι χρησιμοποίησαν drones εξοπλισμένα με σαρωτές λέιζερ (LiDAR) και αποκάλυψαν μια τεράστια οχυρωμένη πόλη που παρέμενε κρυμμένη κάτω από αιώνες διάβρωσης και ιζημάτων.

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