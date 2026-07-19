Οι «χρυσοί» χολόλιθοι των αγελάδων: Γιατί κοστίζουν περισσότερο από τον χρυσό

Οι χολόλιθοι αγελάδων έγιναν ένα ακριβό και σπάνιο προϊόν λόγω της κινεζικής παραδοσιακής ιατρικής, με την τιμή τους να ξεπερνά ακόμη και τον χρυσό.

Αν κάποιος ρωτούσε ποιο είναι το πιο πολύτιμο υποπροϊόν της βιομηχανίας κρέατος, λίγοι θα απαντούσαν τους χολόλιθους των βοοειδών. Κι όμως, αυτά τα μικρά, σκληρυμένα αποθέματα χολικού υγρού έχουν αποκτήσει αξία που ξεπερνά ακόμη και τον χρυσό.

Για χιλιάδες χρόνια, οι χολόλιθοι αγελάδων χρησιμοποιούνται στην κινεζική παραδοσιακή ιατρική για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων υγείας, όπως η υπέρταση και οι καρδιαγγειακές παθήσεις. Η αυξανόμενη ζήτηση από την ηπειρωτική Κίνα και το Χονγκ Κονγκ έχει εκτοξεύσει την τιμή τους.

Χολόλιθοι ακριβότεροι από χρυσό

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το 2025 η τιμή των χολόλιθων βοοειδών έφτασε τα 5.800 δολάρια ανά ουγγιά, ποσό που τους έκανε περίπου διπλάσιας αξίας από τον χρυσό εκείνη την περίοδο.

Οι χολόλιθοι αυτοί πωλούνται με την ονομασία Niu Huang (牛黄) και αποτελούν βασικό συστατικό του παραδοσιακού φαρμάκου Angong Niuhuang Wan, το οποίο χρησιμοποιείται για σοβαρές νευρολογικές καταστάσεις, όπως εγκεφαλικά επεισόδια, εμπύρετους κώματους και διαταραχές της συνείδησης.

Η σπανιότητα εκτόξευσε την αξία τους

Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν πάντα η περιορισμένη διαθεσιμότητα. Οι πιθανότητες δημιουργίας χολόλιθων αυξάνονται όσο μεγαλώνει η ηλικία των βοοειδών, όμως τα περισσότερα σφαγεία προτιμούν τη σφαγή νεότερων ζώων για μεγαλύτερη παραγωγική αποδοτικότητα. Η έλλειψη και η άνοδος των τιμών δημιούργησαν μια νέα «χρυσή αγορά» σε περιοχές εκτροφής βοοειδών, όπως η Βραζιλία, η Αυστραλία και το Τέξας των ΗΠΑ.

Στην αγροτική περιοχή Μπαχέτους του Σάο Πάολο στη Βραζιλία, έχουν αυξηθεί τα περιστατικά λαθρεμπορίου και κλοπών. Ένοπλοι δράστες εισβάλλουν σε φάρμες όχι για να κλέψουν τα ζώα, αλλά για να αναζητήσουν τους πολύτιμους χολόλιθους. Παράλληλα, έχουν αυξηθεί και οι παράνομες αφαιρέσεις χολόλιθων από εργαζομένους σε σφαγεία, δημιουργώντας μια ενεργή μαύρη αγορά.

Οι τεχνητοί χολόλιθοι ως εναλλακτική λύση

Όπως η ζήτηση για φυσικά διαμάντια οδήγησε στη δημιουργία εργαστηριακών διαμαντιών, έτσι και Κινέζοι ερευνητές ανέπτυξαν «καλλιεργημένους» χολόλιθους που μιμούνται σε κάποιο βαθμό τις νευροπροστατευτικές και ηπατοπροστατευτικές ιδιότητες των φυσικών προϊόντων, με ελεγχόμενη τοξικότητα. Οι φυσικοί χολόλιθοι εξακολουθούν να θεωρούνται το κορυφαίο προϊόν, όμως οι συνθετικές εναλλακτικές μπορούν να περιορίσουν περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι έχει αυξηθεί και η ζήτηση για ανθρώπινους χολόλιθους στην Κίνα, με την τιμή ενός μόνο λίθου να φτάνει έως και τα 100.000 ρούβλια (περίπου 1.270 δολάρια). Η αξία τους εξαρτάται από το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά τους, με τους μεγαλύτερους λίθους να θεωρούνται πιο πολύτιμοι. Σε μία μόνο διαδικτυακή πλατφόρμα έχουν εντοπιστεί δεκάδες αγγελίες πώλησης ανθρώπινων χολόλιθων.