Η γυναίκα που «γέννησε» ένας δάσος με 8 εκατομμύρια δέντρα

Για δεκαετίες φύτευε δέντρα ασταμάτητα, συμβάλλοντας σε μια από τις πιο εντυπωσιακές μάχες κατά της ερημοποίησης στον κόσμο.

Η Yin Yuzhen ήταν κάποτε μια γυναίκα που απλώς προσπαθούσε να προστατεύσει το σπίτι της. Σήμερα, στα 60 της χρόνια, θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον αγώνα κατά της ερημοποίησης στην Κίνα, έχοντας αφιερώσει δεκαετίες στη φύτευση δέντρων σε μια περιοχή όπου η άμμος απειλούσε να καταπιεί τα πάντα.

Ζει κοντά στην αμμώδη περιοχή Μαογούσου, στη βόρεια Κίνα, όπου οι αμμοθύελλες αποτελούσαν για χρόνια μέρος της καθημερινότητας. Η άμμος προχωρούσε συνεχώς, κάλυπτε εκτάσεις γης και έφτασε να θάψει ακόμη και τμήμα του σπιτιού της. Αντί όμως να εγκαταλείψει τον τόπο της, αποφάσισε να δώσει τη δική της μάχη.

Η μάχη που κράτησε δεκαετίες

Για περισσότερα από 10 χρόνια η Yin φύτευε δέντρα σχεδόν μόνη της, προσπαθώντας να δημιουργήσει φυσικά εμπόδια που θα συγκρατούσαν την επέλαση της άμμου. Σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, είχε επαναλάβει πολλές φορές πως προτιμούσε να εξαντλείται φυτεύοντας δέντρα παρά να βλέπει την έρημο να επελαύνει.

Η ιστορία της έγινε γνωστή και εκτός Κίνας στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Τότε γνώρισε τυχαία τον Ronald Sakolsky, έναν Αμερικανό καθηγητή που εργαζόταν στη χώρα στο πλαίσιο ανταλλαγής ακαδημαϊκών προγραμμάτων. Εντυπωσιασμένος από την επιμονή της, της δώρισε 5.000 δολάρια το 1999 για να ενισχύσει την προσπάθεια αναδάσωσης.

Με τα χρήματα αυτά αγοράστηκαν περισσότερα από 50.000 δενδρύλλια. Τα μικρά δέντρα μεγάλωσαν με τα χρόνια και συνέβαλαν στη δημιουργία μιας πυκνής πράσινης ζώνης που βοήθησε να ανακοπεί η προέλαση της άμμου. Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, η Yin έραψε μέσα σε μία νύχτα ένα χειροποίητο κεντημένο δώρο για τον άνθρωπο που πίστεψε στο έργο της.

Τα εκατομμύρια δέντρα και η μεγάλη αλλαγή

Η προσωπική της προσπάθεια εντάχθηκε σταδιακά σε μια πολύ μεγαλύτερη εκστρατεία που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Κοντά στο σπίτι της, περίπου 4.667 εκτάρια πρώην ερημικής γης μετατράπηκαν σε πράσινες εκτάσεις, με συνολικά περίπου 8 εκατομμύρια δέντρα να φυτεύονται από κρατικούς φορείς και κατοίκους.

Η αναδάσωση αυτή αποτελεί μέρος του προγράμματος Three North Shelter Forest Program, που ξεκίνησε το 1978 και θεωρείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναδάσωσης στον κόσμο. Σύμφωνα με τα κινεζικά στοιχεία, η χώρα έχει καταφέρει να περιορίσει σημαντικά την ερημοποίηση σε μεγάλες περιοχές της βόρειας Κίνας.

Σήμερα, η ιστορία της Yin Yuzhen εξακολουθεί να εμπνέει εθελοντές από διάφορες περιοχές της Κίνας αλλά και από το εξωτερικό. Νέοι άνθρωποι, φοιτητές και περιβαλλοντικοί ακτιβιστές συμμετέχουν σε δράσεις δενδροφύτευσης, ακολουθώντας το παράδειγμα μιας γυναίκας που αρνήθηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της όταν η έρημος βρισκόταν κυριολεκτικά έξω από την πόρτα της.

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