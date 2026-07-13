Έδωσε δωρεάν ποτήρι μπύρα σε πελάτη: Η εταιρεία την απέλυσε και το δικαστήριο τη δικαίωσε

Άκυρη κρίθηκε η βιαστική απόλυση υπαλλήλου φαστ φουντ για εγκατάλειψη θέσης και δήθεν δωρεάν μπύρα, λόγω πλήρους έλλειψης αποδείξεων από την εταιρεία.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Καταλονίας έκρινε άκυρη την απόλυση μιας υπαλλήλου γνωστής αλυσίδας φαστ φουντ.

Η εργαζόμενη κατηγορήθηκε ότι έδωσε ένα ποτήρι με μπύρα σε έναν πελάτη που δεν είχε πληρώσει για κανένα ρόφημα. Οι δικαστές δικαίωσαν τη γυναίκα επειδή η εταιρεία δεν κατάφερε να αποδείξει ότι το σκεύος περιείχε οποιοδήποτε υγρό στο εσωτερικό του.

Το χρονικό της απόλυσης

Η απόφαση διευκρινίζει ότι η παθούσα εργαζόταν ως υπεύθυνη στο κατάστημα από το 2018. Οι εσωτερικοί κανονισμοί αυτής της αλυσίδας απαγορεύουν αυστηρά τη δωρεάν διάθεση οποιουδήποτε προϊόντος υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη γυναίκα να παραδίδει ένα ποτήρι του καταστήματος σε έναν αγοραστή που δεν είχε συμπεριλάβει ποτό στην παραγγελία του. Εβδομάδες αργότερα, η εργαζόμενη αποχώρησε από τη βάρδιά της χωρίς προειδοποίηση και την ίδια μέρα επισκέφθηκε γιατρό για να λάβει αναρρωτική άδεια λόγω προσωρινής ανικανότητας. Η εταιρεία εκμεταλλεύτηκε την ίδια ημέρα για να της επιδώσει την επιστολή πειθαρχικής απόλυσης, επικαλούμενη και τα δύο παραπτώματα.

Η απόφαση του Δικαστηρίου

Το δικαστήριο του Σαμπαντέλ, που εξέτασε την υπόθεση σε πρώτο βαθμό, κατέρριψε και τις δύο κατηγορίες της εταιρείας. Σχετικά με το υποτιθέμενο δώρο της μπύρας, η δικαστής έκρινε ότι οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας έδειχναν μόνο την παράδοση ενός εντελώς άδειου ποτηριού.

Η εταιρεία δεν προσκόμισε κανένα άλλο πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο, όπως μαρτυρίες άλλων συναδέλφων της βάρδιας ή καταμέτρηση αποθεμάτων που να αποδεικνύει την έλλειψη κάποιου ποτού.

Όσον αφορά την εγκατάλειψη της θέσης εργασίας, η δικαιοσύνη έκρινε ότι δεν συνιστούσε σοβαρό παράπτωμα βάσει της συλλογικής σύμβασης εργασίας στον τομέα της εστίασης. Η απόφαση τονίζει ότι υπήρχε πραγματικό ιατρικό δικαιολογητικό και ότι η εταιρεία ενήργησε υπερβολικά βιαστικά. Απολύοντάς την την ίδια ημέρα, δεν της άφησαν τον απαραίτητο χρόνο για να δικαιολογήσει την απουσία της ούτε για να καταθέσει το ιατρικό σημείωμα.

Το μαγαζί κατέθεσε έφεση, το Δικαστήριο τη δικαίωσε ξανά και της έδωσε «βαρβάτη» αποζημίωση

Μετά την πρώτη δικαστική απόφαση, η επιχείρηση κατέθεσε έφεση επιμένοντας ότι η γυναίκα είχε διαπράξει απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Καταλονίας απέρριψε αυτό το αίτημα, υπενθυμίζοντας ότι αποτελεί πάντα υποχρέωση της εταιρείας να αποδεικνύει τα γεγονότα που υποκινούν μια απόλυση.

Καθώς δεν υπήρχαν πραγματικές αποδείξεις για το περιεχόμενο του ποτηριού, η εταιρεία καταδικάστηκε να επιλέξει είτε την επαναπρόσληψη της εργαζόμενης καταβάλλοντάς της τους δεδουλευμένους μισθούς είτε την καταβολή αποζημίωσης ύψους 9.800 ευρώ.

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