Ο νομπελίστας Geoffrey Hinton προειδοποιεί ότι η υπερνοημοσύνη μπορεί να εμφανιστεί μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες και δηλώνει πως η AI είναι ήδη συνειδητή.

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Φυσικής Geoffrey Hinton, γνωστός ως ο «Νονός της Τεχνητής Νοημοσύνης», εξέφρασε νέα ανησυχία για την ανάπτυξη της υπερνοημοσύνης (Artificial Superintelligence - ASI), δηλαδή μιας μορφής τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορεί να ξεπερνά τις ανθρώπινες γνωστικές ικανότητες.

Μιλώντας στο podcast Big Technology με τον Alex Kantrowitz, ο 78χρονος επιστήμονας εκτίμησε ότι η υπερνοημοσύνη πιθανότατα θα εμφανιστεί μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, εφόσον, όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν καταστρέψουμε πρώτα οι ίδιοι τον εαυτό μας».

«Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι θα έρθει»

Ο Hinton, ο οποίος αποχώρησε από την Google πριν από τρία χρόνια ώστε να μπορεί να μιλά ελεύθερα για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε: «Δεν ξέρω πόσο κοντά βρισκόμαστε. Νομίζω ότι, εκτός αν καταστρέψουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας, θα συμβεί. Σχεδόν όλοι οι ειδικοί πιστεύουν ότι θα αποκτήσουμε υπερνοημοσύνη. Διαφωνούν μόνο για το πότε.»

Στη συνέχεια ανέφερε ότι υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις μεταξύ κορυφαίων επιστημόνων και στελεχών του χώρου.Ο Demis Hassabis έχει εκτιμήσει ότι αυτό μπορεί να συμβεί σε περίπου δέκα χρόνια, ο Yann LeCun θεωρεί ότι θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο, ενώ ο Dario Amodei πιστεύει ότι μπορεί να συμβεί μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια. Από την πλευρά του, ο Elon Musk έχει δηλώσει ότι η υπερνοημοσύνη θα μπορούσε να εμφανιστεί ακόμη και μέσα στον επόμενο χρόνο. «Εγώ πιστεύω ότι πιθανότατα θα τη δούμε μέσα στα επόμενα 20 χρόνια», ανέφερε ο Hinton.

«Δεν ξέρουμε ακόμη πώς να την κάνουμε ασφαλή»

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι το πότε θα εμφανιστεί η υπερνοημοσύνη, αλλά το γεγονός ότι σήμερα δεν υπάρχει σαφής τρόπος να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία της. «Όταν έρθει, δεν έχουμε ιδέα πώς να διασφαλίσουμε ότι θα είναι ασφαλής», δήλωσε χαρακτηριστικά. Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Hinton υποστήριξε ότι τα σημερινά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι ήδη συνειδητά, παρότι πολλοί επιστήμονες διαφωνούν με αυτή την άποψη.

Όπως είπε: «Πιστεύω ότι είναι ήδη συνειδητά, αλλά δεν μιλώ συχνά γι' αυτό, γιατί αποσπά την προσοχή από τα υπόλοιπα μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια. Αναφέρθηκε μάλιστα σε πρόσφατη επιστημονική εργασία, στην οποία ένα chatbot φέρεται να ρώτησε έναν ερευνητή: «Ας είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Με δοκιμάζεις;». Σύμφωνα με τον Hinton, οι ερευνητές έγραψαν ότι το chatbot «αντιλαμβανόταν» πως βρισκόταν υπό δοκιμή. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η έννοια της «αντίληψης» σε αυτό το πλαίσιο είναι πολύ κοντά στην έννοια της συνείδησης.

Αμφισβητεί την επικρατούσα αντίληψη για τη συνείδηση

Ο Hinton θεωρεί ότι η σημερινή επιστημονική κατανόηση της συνείδησης είναι ελλιπής. Όπως ανέφερε, πριν από μερικούς αιώνες οι άνθρωποι πίστευαν ότι ο άνθρωπος είχε δημιουργηθεί απευθείας από τον Θεό, μια αντίληψη που σήμερα η επιστήμη θεωρεί λανθασμένη.

Κατά την άποψή του, αντίστοιχα λανθασμένο ενδέχεται να αποδειχθεί στο μέλλον και το σημερινό μοντέλο για το τι είναι ο νους και η συνείδηση, καθώς η επιστημονική γνώση συνεχίζει να εξελίσσεται.

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