Ξέχνα το «πάω τουαλέτα»: Η νέα αυτόνομη τουαλέτα-ρομπότ που έρχεται δίπλα στο κρεβάτι σου (vid)

Κινεζική εταιρεία παρουσίασε μια αυτόνομη τουαλέτα-ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη που πηγαίνει μόνη της στον χώρο του χρήστη και διαθέτει αυτόματο σύστημα καθαρισμού.

Για δεκαετίες, η φράση «πάω τουαλέτα» αποτελεί μέρος του καθημερινού μας λεξιλογίου, ανεξάρτητα από τη γλώσσα ή τον πολιτισμό. Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να την καταστήσει ξεπερασμένη, καθώς με τη βοήθεια της προηγμένης τεχνολογίας, η τουαλέτα μπορεί πλέον να έρθει εκείνη σε εσάς, όπου κι αν βρίσκεστε.

Στη φετινή Διεθνή Έκθεση Φροντίδας Ηλικιωμένων, Βοηθητικών Συσκευών και Ιατρικής Αποκατάστασης της Σαγκάης, η κινεζική εταιρεία τεχνολογίας προσβασιμότητας Yueban παρουσίασε την επαναστατική έξυπνη τουαλέτα Xiaoban. Πρόκειται ουσιαστικά για μια αυτόνομη τουαλέτα-ρομπότ που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και έχει σχεδιαστεί κυρίως για άτομα με αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα.

Πώς λειτουργεί η τουαλέτα-ρομπότ: Το σύστημα της αυτόνομης μετακίνησης και ο καθαρισμός

Χάρη σε ένα τρισδιάστατο σύστημα αποφυγής εμποδίων με AI, η έξυπνη τουαλέτα Xiaoban μπορεί να πλοηγηθεί στο περιβάλλον για να καλύψει τις ανάγκες των χρηστών της. Μόλις χρησιμοποιηθεί, ενεργοποιεί ξανά το σύστημα Lidar που διαθέτει για να επιστρέψει αυτόνομα στον σταθμό σύνδεσης ώστε να αδειάσει το περιεχόμενό της.

Ο ειδικός σταθμός σύνδεσης του ρομπότ συνδέεται με τα υπάρχοντα υδραυλικά συστήματα του σπιτιού. Το περιεχόμενο διοχετεύεται στην αποχέτευση μέσω ενός αθόρυβου μύλου κοπής που αποτρέπει κάθε είδους ανεπιθύμητη φραγή. Μόλις αδειάσει, το Xiaoban ξεκινά μια διαδικασία σχολαστικού αυτοκαθαρισμού, χρησιμοποιώντας εκτοξευτήρες νερού υπό πίεση και υπεριώδη ακτινοβολία, διασφαλίζοντας ότι είναι απολυμασμένο και έτοιμο για την επόμενη χρήση.

Για να διατηρείται ο αέρας καθαρός σε όποιο δωμάτιο κι αν χρησιμοποιείται, η έξυπνη τουαλέτα διαθέτει ένα ισχυρό σύστημα εξουδετέρωσης οσμών, το οποίο περιλαμβάνει μια προστατευτική ασπίδα αφρού και φίλτρα ενεργού άνθρακα.

Το κόστος της τουαλέτας-ρομπότ

Η τουαλέτα-ρομπότ της Yueban είναι ήδη διαθέσιμη στην κινεζική αγορά με τιμή γύρω στα 13.000 δολάρια. Δεν υπάρχει ακόμη καμία ενημέρωση για το αν ή πότε θα πουληθεί εκτός Κίνας, αλλά αποτελεί σίγουρα ένα δείγμα των τεχνολογικών εξελίξεων που έρχονται στο κοντινό μέλλον.

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