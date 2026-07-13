Σοκ στο πάρκο Γέλοουστόουν: Μανιασμένος βίσονας εκσφενδόνισε 65χρονο στον αέρα (vid)

Άνδρας εκσφενδονίστηκε στον αέρα και τραυματίστηκε από έναν εξαγριωμένο βίσονα στο Εθνικό Πάρκο Γέλοουστόουν.

Ο Καρλ ΜακΝτάνιελ, κάτοικος του Μπόθελ, είναι 65 χρονών παππούς και δέχθηκε επίθεση από το εξαγριωμένο βίσονα κοντά στη λίμνη Γέλοουστόουν. Η τρομακτική στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο, που δείχνει το αφηνιασμένο ζώο να εξοργίζεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και να του επιτίθεται.

Τον κάρφωσε με το ένα του κέρατο και τον πέταξε στον αέρα, προκαλώντας του πολλαπλά κατάγματα. Ο ΜακΝτάνιελ είναι γνωστός ηγέτης στην κοινότητά του στην Ουάσινγκτον, έχοντας υπηρετήσει ως επίτροπος σε τοπικά συμβούλια υδάτων και πάρκων.

Το χρονικό της επίθεσης: «Ήταν ήδη επιθετικός...»

Ο Μάικ ΜακΛάουντ, φωτογράφος που βρισκόταν στο σημείο, εξήγησε πως ο βίσονας περιπλανιόταν στο κάμπινγκ και ήταν ήδη επιθετικός. Αρχικά είχε στοχοποιήσει μια ομάδα εφήβων, οι οποίοι έφυγαν τρέχοντας, και στη συνέχεια στράφηκε σε ένα τραπέζι πικνίκ με υπολείμματα φαγητού. «Όταν σηκώθηκε, κλωτσούσε σαν άλογο σε ροντέο που είναι ξεκάθαρα πολύ αναστατωμένο», δήλωσε.

Εκείνη τη στιγμή, ο ΜακΝτάνιελ έφτασε με ένα ημιφορτηγό μαζί με τον εγγονό του και άρχισε να βγάζει φωτογραφίες, τραβώντας την προσοχή του ζώου. «Μόλις σταμάτησαν να βγάζουν φωτογραφίες, ο βίσονας σηκώθηκε και ο παππούς είπε "Ας φύγουμε από εδώ. Δεν μου αρέσει αυτό"», πρόσθεσε ο φωτογράφος.

Το ζώο άρχισε να καταδιώκει τον ΜακΝτάνιελ και τον εγγονό του ανάμεσα στα δέντρα. Ο εγγονός κατάφερε να ξεφύγει, αλλά ο 65χρονος δεν στάθηκε τόσο τυχερός. Ακόμα και αφού τον πέταξε στον αέρα, ο βίσονας δεν έφευγε. «Στάθηκε ακριβώς πάνω από τον Καρλ και ήταν πραγματικά, πραγματικά θυμωμένος», ανέφερε ο ΜακΛάουντ.

Η διάσωση

Βλέποντας την κατάσταση, ο ΜακΛάουντ έτρέξε προς το ζώο φωνάζοντας δυνατά και κουνώντας τα χέρια του για να του αποσπάσει την προσοχή. Σύντομα ακολούθησαν και άλλοι παρευρισκόμενοι, με αποτέλεσμα ο βίσονας να τραπεί σε φυγή. Το ασθενοφόρο έφτασε μετά από 10 λεπτά. Παρά τα σοβαρά του τραύματα, ο ΜακΝτάνιελ είχε τις αισθήσεις του και μάλιστα έκανε αστεία.

Οι κανονισμοί του πάρκου επιβάλλουν στους επισκέπτες να μένουν σε απόσταση τουλάχιστον 23 μέτρων από τους βίσονες. Ωστόσο, ο ΜακΛάουντ τόνισε: «Οι περισσότεροι άνθρωποι είδαν ότι αυτοί οι δύο δεν το επεδίωξαν και όλοι κρατούσαν μια απόσταση. Η επίθεση συνέβη κατά την περίοδο αναπαραγωγής των βισόνων, όταν τα αρσενικά γίνονται ιδιαίτερα επιθετικά».

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