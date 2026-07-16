Πάνω από 4.000 χλμ. μακριά από το Αιγαίο, τα ερείπια της αρχαίας πόλης Άι-Χανούμ στο Αφγανιστάν μαρτυρούν το πιο απομακρυσμένο σύνορο του ελληνιστικού πολιτισμού στην Ασία.

Στα βραχώδη εδάφη του Αφγανιστάν βρίσκονται τα σκονισμένα ερείπια ενός αμφιθεάτρου, σπασμένα αγάλματα του Δία, κορινθιακοί κίονες και χρυσά νομίσματα με τις μορφές Ελλήνων βασιλιάδων. Αυτό ήταν το μακρινό σύνορο όπου οι φιλοδοξίες του ελληνιστικού πολιτισμού έφτασαν στα όριά τους πριν καταρρεύσουν.

Σήμερα η τοποθεσία είναι γνωστή ως Άι-Χανούμ, αλλά το αρχικό της όνομα έχει χαθεί στην ιστορία. Η πόλη βρίσκεται στη βορειοανατολική επαρχία Ταχάρ, ανάμεσα στους ποταμούς Αμού Ντάρια και Κόκτσα. Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει μια κάτω πόλη, με ένα τεράστιο ανακτορικό συγκρότημα, διοικητικά κτίρια, γυμνάσιο, ναούς και ένα μεγάλο ανοιχτό θέατρο και μια οχυρωμένη άνω πόλη (ακρόπολη) με αμυντικό ρόλο. Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού είναι εμφανής παντού.

Η ιστορία της πόλης

Η ίδρυση και η πτώση

Η πόλη κατοικήθηκε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα από τα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. έως τα μέσα του 2ου αιώνα π.Χ. Εγκαταλείφθηκε οριστικά γύρω στο 145 π.Χ., όταν ντόπιοι νομάδες εκμεταλλεύτηκαν τις εσωτερικές ταραχές της κυβερνώσας αυτοκρατορίας και λεηλάτησαν αυτό το απομακρυσμένο φυλάκιο, αναγκάζοντας τους κατοίκους να καταφύγουν στους γύρω λόφους.

Αν και ορισμένοι υπέθεσαν ότι η Άι-Χανούμ ήταν έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι περισσότεροι μελετητές πιστεύουν σήμερα ότι ιδρύθηκε από τον διάδοχό του, Σέλευκο Α' τον Νικάτορα (305–281 π.Χ.), ιδρυτή της Αυτοκρατορίας των Σελευκιδών.

Ανακάλυψη και λεηλασία

Τα πρώτα στοιχεία για τον αρχαίο οικισμό εντοπίστηκαν το 1925 από τον Γάλλο αρχαιολόγο Ζιλ Μπαρτού, ενώ το 1963 ο Ντανιέλ Σλουμπερζέ αποκάλυψε τον ξεκάθαρα ελληνικό χαρακτήρα της πόλης.

Οι ανασκαφές της Γαλλικής Αρχαιολογικής Αποστολής σταμάτησαν απότομα το 1979 λόγω της σοβιετικής εισβολής. Η συνεχιζόμενη αστάθεια τις επόμενες δεκαετίες πάγωσε κάθε ερευνητική δραστηριότητα. Σήμερα, η Άι-Χανούμ έχει λεηλατηθεί άγρια από αρχαιοκάπηλους και παραμένει ξεχασμένη.

Τα ορεινά της περάσματα αποτελούσαν ζωτικό τμήμα του Δρόμου του Μεταξιού, συνδέοντας την Κίνα, την Ινδία, την Περσία και τον μεσογειακό κόσμο. Μια ελληνική πόλη χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το Αιγαίο μπορεί να φαίνεται παράξενη, αλλά για το Αφγανιστάν είναι απλώς μια ακόμη σελίδα στη μακρά ιστορία του.

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