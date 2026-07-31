Η Ιταλία αναστέλλει τη συνθήκη Σένγκεν με την Ισπανία λόγω της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα
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Τέλος στην εφαρμογή της συνθήκης Σένγκεν με την Ισπανία βάζει η Ιταλία, μετά τις εξελίξεις με τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα.
Η Ιταλία αναστέλλει την εφαρμογή του καθεστώτος ελεύθερης κυκλοφορίας της συνθήκης Σένγκεν με την Ισπανία, μετά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, σύμφωνα με ανακοίνωση.
Η απόφαση ελήφθη σε σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών, αφού η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και η κυβέρνησή της εξέφρασαν την πολιτική τους στήριξη την Πέμπτη.
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@Photo credits: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Reduan Dris