Η Ιταλία αναστέλλει τη συνθήκη Σένγκεν με την Ισπανία λόγω της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα

Τέλος στην εφαρμογή της συνθήκης Σένγκεν με την Ισπανία βάζει η Ιταλία, μετά τις εξελίξεις με τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα.

Η Ιταλία αναστέλλει την εφαρμογή του καθεστώτος ελεύθερης κυκλοφορίας της συνθήκης Σένγκεν με την Ισπανία, μετά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Η απόφαση ελήφθη σε σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών, αφού η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και η κυβέρνησή της εξέφρασαν την πολιτική τους στήριξη την Πέμπτη.

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