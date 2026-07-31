Καιρός: Ξεκίνησε το Super El Nino - Τι θα φέρει τον φετινό χειμώνα στην Ελλάδα

Το παγκόσμιο κλιματικό φαινόμενο έφτασε στο σημείο καμπής τους.

Ένα ισχυρό φαινόμενο Super El Niño φαίνεται να ενισχύεται στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό, προκαλώντας ανησυχία στους μετεωρολόγους για τις πιθανές επιπτώσεις του στην παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία κατά το φθινόπωρο και τον χειμώνα του 2026-2027.

Οι τελευταίες ενδείξεις δείχνουν ότι η τεράστια θερμική ανωμαλία στον Ειρηνικό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στα μοτίβα του καιρού σε παγκόσμια κλίμακα, επηρεάζοντας περιοχές πολύ μακριά από την περιοχή όπου γεννιέται το φαινόμενο.

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