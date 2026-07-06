Οχυρώνονται οι παραλίες για τους λαγοκέφαλους: Η Ελλάδα εγκαθιστά πλωτά φράγματα (vid)

Οι παραλίες του Ευβοϊκού οχυρώνονται με πλωτά φράγματα ενάντια στους τοξικούς λαγοκέφαλους και τις μωβ μέδουσες!

Η ραγδαία εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, ως απόρροια της κλιματικής κρίσης και της αύξησης της θερμοκρασίας των υδάτων, ανάγκασε τις τοπικές αρχές του βόρειου Ευβοϊκού Κόλπου να λάβουν πρωτοφανή μέτρα προστασίας.

Στο επίκεντρο αυτής της αμυντικής στρατηγικής βρίσκονται τα καινοτόμα πλωτά προστατευτικά φράγματα, τα οποία τοποθετούνται πλέον μαζικά στις παραλίες, αλλάζοντας ριζικά τα δεδομένα για την ασφάλεια των λουομένων και αποτελώντας το πιο δραστικό μέτρο που έχει ληφθεί ποτέ στις ελληνικές ακτές.

Η τεχνολογία, οι προδιαγραφές και η επέκταση των δικτύων

Η εγκατάσταση αυτών των συστημάτων δεν έγινε πρόχειρα, καθώς οι αρμόδιες αρχές εργάστηκαν επί μήνες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης και την ολοκλήρωση των διαγωνισμών. Το σύστημα που επιλέχθηκε πέρασε από αυστηρό έλεγχο και έλαβε την επίσημη έγκριση από το Γενικό Χημείο του Κράτους, διασφαλίζοντας ότι είναι απόλυτα ασφαλές για το περιβάλλον και τους ανθρώπους.

Σε πρώτη φάση, ο Δήμος Χαλκιδέων επέβλεψε την ποντίσιμο 2,5 χιλιομέτρων προστατευτικού διχτυού σε διάφορους κόλπους του βόρειου Ευβοϊκού. Η πρακτική αυτή μετατρέπεται σε γενικευμένο μοντέλο προστασίας, καθώς και άλλοι δήμοι της περιοχής σπεύδουν να αγοράσουν τον εξοπλισμό. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αναμένεται να μεταφερθούν από την Αθήνα επιπλέον επτά χιλιόμετρα πλωτών φραγμάτων για να καλύψουν ακόμη περισσότερες τουριστικές παραλίες.

Η αδιαπέραστη δομή ενάντια σε σαγόνια που κόβουν μέχρι και μέταλλο

Αν και πέρυσι το κύριο πρόβλημα ήταν οι μωβ μέδουσες, ο λαγοκέφαλος αποτελεί έναν πολύ πιο επικίνδυνο αντίπαλο, καθώς διαθέτει πανίσχυρα σαγόνια σε μορφή ράμφους που μπορούν να κόψουν ξύλο, μέταλλο ή ακόμα και ανθρώπινα οστά, προκαλώντας σοβαρά τραύματα και ακατάσχετη αιμορραγία.

Η κατασκευή των πλωτών φραγμάτων απαντά ακριβώς σε αυτή την πρόκληση. Πρόκειται για κατασκευές ιδιαίτερα πυκνές και εξαιρετικά ανθεκτικές, φτιαγμένες από υλικά υψηλής αντοχής.

Οι επαγγελματίες δύτες που συμμετέχουν στην τοποθέτησή τους με φουσκωτά σκάφη εμφανίζονται απόλυτα αισιόδοξοι για την αποτελεσματικότητά τους, τονίζοντας ότι η στιβαρότητα της πλέξης καθιστά πρακτικά αδύνατο για το ψάρι να τα διαπεράσει, να τα δαγκώσει ή να τα καταστρέψει, εγκλωβίζοντάς το μακριά από τη ζώνη κολύμβησης.

Με την τοποθέτηση των φραγμάτων οι αρχές πέτυχαν «με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια», αφού η πυκνότητα του δικτύου κρατά έξω από την ακτή τόσο τις μωβ μέδουσες όσο και τους τοξικούς λαγοκέφαλους.

«Η θερμοκρασία της θάλασσας έχει αυξηθεί αισθητά και αυτό ευνοεί όσα βλέπουμε σήμερα. Τα δίχτυα αυτά όμως είναι ιδιαίτερα πυκνά και ανθεκτικά, σε βαθμό που θεωρώ απίθανο να μπορέσει να τα διαπεράσει ακόμη και ο λαγοκέφαλος», τονίζουν οι ειδικοί των καταδύσεων που επιβλέπουν το έργο στα ανοιχτά του κόλπου.

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