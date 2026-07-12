Μεγάλη φωτιά στο Πάρκο Γουδή: Καίγεται το Θέατρο Μπάντμιντον (vid)

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά την πυρκαγιά στο εγκαταλελειμμένο κτίριο του Μπάντμιντον, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (12/7) στην Πυροσβεστική, όταν ξέσπασε μεγάλη φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον, μέσα στο Πάρκο Γουδή. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20:00, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών, ενώ από πολύ νωρίς οι πυκνοί καπνοί ήταν ορατοί από αρκετές περιοχές της Αθήνας.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ξεκίνησαν άμεσα την επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ λίγο αργότερα ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στο #Θεατρο_Badminton της Περιφερειακής #Αττικής



‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) July 12, 2026

Αναφορές για εκρήξεις και αισιοδοξία ότι δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον, το οποίο δεν βρίσκεται πλέον σε λειτουργία. Για τον λόγο αυτό, οι πρώτες εκτιμήσεις είναι πως δεν υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό του.

#Πυρκαγιά σε χώρο κτιρίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή στην Αθήνα. Επιχειρούν 28 #πυροσβέστες, εθελοντές, 9 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 12, 2026

Μαρτυρίες από την περιοχή κάνουν λόγο για ισχυρές εκρήξεις που ακούστηκαν λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί από τι προκλήθηκαν. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ οι πυκνοί καπνοί κάλυψαν μεγάλο τμήμα της περιοχής.

Η φωτιά στο Πάρκο Γουδή όπως φαίνεται από το Γαλάτσι @Gazzetta.gr

Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή επέκτασής της σε γειτονικά σημεία. Παράλληλα, οι Αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ οι συνθήκες στον χώρο αξιολογούνται διαρκώς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένους, ενώ τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν όταν ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης.

Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής:

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, 12 Ιουλίου 2026, λίγο μετά τις 20:00, σε χώρο κτιρίου του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Στις 20:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, με οδηγίες αυτοπροστασίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Τροχαίας

Οι αστυνομικές δυνάμεις μεριμνούν για τη δημιουργία ασφαλούς περιμέτρου γύρω από το κτιριακό συγκρότημα, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται οι εξής διακοπές κυκλοφορίας οχημάτων:

Στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της εισόδου των σχολών της ΕΛ.ΑΣ.

Στην οδό Βαρύτη, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κανελλοπούλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Badminton.

Στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου.

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