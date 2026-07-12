Σοκαριστικό τροχαίο στη Χερσόνησο: Η στιγμή που Ι.Χ. «πετάει» και «απογειώνεται» σε δέντρο (vid)

Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε την τρελή πορεία αυτοκινήτου, λίγο πριν την ανατροπή. Το όχημα, που έφτασε μέχρι και τα 200 χλμ/ώρα καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τις 7 το πρωί της Κυριακής (12/7) στην παλαιά εθνική οδό στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης. Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο τουρίστες έχασε τον έλεγχο λόγω υπερβολικής ταχύτητας, ακολουθώντας μια εντελώς ανεξέλεγκτη πορεία.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το όχημα να «απογειώνεται» κυριολεκτικά στον αέρα πριν προσκρούσει με σφοδρότητα σε δέντρο, σε επιχείρηση και σε σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας βιβλική καταστροφή.

Η τρελή πορεία του αυτοκινήτου: Έκανε προσπέραση με 200 χλμ/ώρα

Σύμφωνα με το neakriti, το όχημα κινείτο με ιλιγγιώδη ταχύτητα με κατεύθυνση από τα Μάλια προς το Ηράκλειο. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως λίγο νωρίτερα, στο ύψος της Σταλίδας, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε πραγματοποιήσει προσπέραση κινούμενο με περίπου 200 χιλιόμετρα την ώρα, κάτι που εξηγεί το μέγεθος των ζημιών.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης αποτυπώνεται ανάγλυφα στη διαδρομή που διέγραψε το όχημα. Προσέκρουσε, αρχικά, στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και ανατράπηκε. Άρχισε να χτυπά διαδοχικά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και στην πρόσοψη απέναντι επιχείρησης.

Εν συνεχεία, ανέβηκε σε ένα υπερυψωμένο διάζωμα ενάμισι μέτρου πάνω από τον δρόμο και κατέληξε καρφωμένο σε ένα δέντρο. Αμέσως μετά την πρόσκρουση, εργαζόμενοι και θαμώνες από τις γύρω επιχειρήσεις βγήκαν έντρομοι στον δρόμο προκειμένου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Από θαύμα αποφεύχθηκε η τραγωδία: Με ελαφριά τραύματα γλύτωσαν οι δύο επιβαίνοντες

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, είναι ευτύχημα το γεγονός ότι δεν θρηνήσαμε θύματα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων, όμως η τουρίστρια που επέβαινε στο Ι.Χ. είχε ήδη καταφέρει να βγει μόνη της από την καμπίνα. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, φέροντας ευτυχώς ελαφρά τραύματα.

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε επίσης ένας άνδρας, εργαζόμενος διπλανής επιχείρησης, ο οποίος βρισκόταν δίπλα σε ένα από τα σταθμευμένα οχήματα που διαλύθηκαν ολοσχερώς.

Όπως περιέγραψε ο εργοδότης του, ο νεαρός στάθηκε απίστευτα τυχερός: «Είχε κατέβει από την πόρτα του οδηγού και είχε πάει στην πίσω πόρτα τη στιγμή που το αυτοκίνητο παρασύρθηκε και τον χτύπησε. Το δικό του όχημα έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Αν δεν είχε κατέβει και βρισκόταν ακόμη στη θέση του οδηγού, θα ήταν νεκρός».

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