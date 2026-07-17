Ιταλία: Στη φυλακή 72χρονος χρυσοχόος που σκότωσε δύο ληστές μετά τη ληστεία, το βίντεο που σοκάρει

Ο 72χρονος χρυσοχόος που πυροβόλησε και σκότωσε δύο ληστές μετά τη ληστεία του καταστήματός του οδηγείται στη φυλακή, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Στη φυλακή οδηγείται ο 72χρονος χρυσοχόος Μάριο Ροτζέρο, ο οποίος το 2021 πυροβόλησε και σκότωσε δύο ληστές που είχαν εισβάλει στο κοσμηματοπωλείο του στη βόρεια Ιταλία. Το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας απέρριψε την έφεσή του, επικυρώνοντας την ποινή κάθειρξης 14 ετών και 9 μηνών που του είχε επιβληθεί για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Γκριντσάνε Καβούρ, όταν τρεις άνδρες λήστεψαν το κατάστημα, ενώ στο εσωτερικό βρίσκονταν η σύζυγος και η κόρη του ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι δράστες είχαν μαζί τους ένα ψεύτικο όπλο και ένα μαχαίρι. Βιντεοληπτικό υλικό κατέγραψε τον Ροτζέρο να ακολουθεί τους ληστές έξω από το κατάστημα, αφού η ληστεία είχε ολοκληρωθεί, και να ανοίγει πυρ εναντίον τους με πιστόλι που διατηρούσε κάτω από τον πάγκο. Από τους πυροβολισμούς σκοτώθηκαν δύο άνδρες, ενώ ένας τρίτος τραυματίστηκε.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η απειλή είχε εκλείψει όταν άνοιξε πυρ

Τα ιταλικά δικαστήρια έκριναν ότι ο χρυσοχόος υπερέβη τα όρια της νόμιμης άμυνας, καθώς τη στιγμή που πυροβόλησε οι ληστές είχαν ήδη αποχωρήσει από το κατάστημα και η άμεση απειλή είχε πάψει να υφίσταται. Με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, η καταδίκη του κατέστη οριστική. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ιταλία και έχει διχάσει την κοινή γνώμη. Υποστηρικτές του Ροτζέρο υποστηρίζουν ότι ενήργησε για να προστατεύσει τον εαυτό του, την οικογένειά του και την περιουσία του, ενώ όσοι συμφωνούν με την απόφαση των δικαστηρίων επισημαίνουν ότι η χρήση θανατηφόρας βίας δεν δικαιολογούνταν μετά το τέλος της ληστείας.

Ο ηλικιωμένος χρυσοχόος έχει δεχθεί δημόσια στήριξη από στελέχη της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι, τα οποία ζήτησαν την απονομή προεδρικής χάρης, υποστηρίζοντας ότι η φυλάκισή του, λόγω της προχωρημένης ηλικίας του, ισοδυναμεί ουσιαστικά με ισόβια κάθειρξη. Παράλληλα, ο ίδιος εξακολουθεί να δηλώνει αθώος μέσω των λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου διατηρεί χιλιάδες υποστηρικτές, ενώ έχει ζητήσει οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων του. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, μετά την οριστική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο Μάριο Ροτζέρο παραδόθηκε στις αρχές και μεταφέρθηκε σε σωφρονιστικό κατάστημα στην πόλη Φοσάνο.

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