Σεισμός στο Μεξικό: Βίντεο τη στιγμή της δόνησης - Εγκατέλειψαν σπίτια στη Γουατεμάλα

Ισχυρός σεισμός 7,3 Ρίχτερ ανοιχτά του Μεξικού. Προειδοποίηση για τσουνάμι και ισχυρές δονήσεις σε Γουατεμάλα και Ελ Σαλβαδόρ

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 Ρίχτερ σημειώθηκε την Παρασκευή (17/07) ανοιχτά των ακτών της πολιτείας Τσιάπας, στο νότιο Μεξικό, προκαλώντας προειδοποίηση για τσουνάμι και έντονες δονήσεις που έγιναν αισθητές στη Γουατεμάλα και το Ελ Σαλβαδόρ.

Σύμφωνα με το Reuters, το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) ανακοίνωσε ότι ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 15,2 χιλιομέτρων, αναθεωρώντας προηγούμενη εκτίμηση που έκανε λόγο για δόνηση μεγέθους 7,4 Ρίχτερ σε βάθος 10 χιλιομέτρων.

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