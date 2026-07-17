Απόπειρα δολοφονίας Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό: Βίντεο-ντοκουμέντο αποκαλύπτει καρέ καρέ την έκρηξη

Βίντεο-ντοκουμέντο αποκαλύπτει καρέ καρέ την απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Γερμολάγιεφ στο Μονακό και τις εξελίξεις στις έρευνες.

Η υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας του Ουκρανού επιχειρηματία και ολιγάρχη Βαντίμ Γερμολάγιεφ στο Μονακό αποκτά νέες διαστάσεις, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο-ντοκουμέντου που, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, καταγράφει καρέ καρέ την επίθεση.

Το οπτικό υλικό παρουσιάστηκε από τον γενικό εισαγγελέα της Ουκρανίας, Ρουσλάν Κραβτσένκο, και φέρεται να προέρχεται από κρυφή κάμερα που είχαν εγκαταστήσει οι δράστες κοντά στο σημείο της έκρηξης, προκειμένου να επιβεβαιώσουν την επιτυχία της επιχείρησής τους.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, οι ύποπτοι επιχείρησαν να εξαφανίσουν κάθε στοιχείο μετά την επίθεση. Ωστόσο, ειδικοί της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) κατάφεραν να ανακτήσουν το αποθηκευμένο υλικό, το οποίο πλέον αποτελεί σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο της έρευνας.«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του εγκλήματος. Κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν θα μείνει εκτός της έρευνας», δήλωσε ο Ρουσλάν Κραβτσένκο.

Η έκρηξη στο Μονακό και οι τραυματισμοί

Η επίθεση σημειώθηκε στις 30 Ιουνίου, όταν ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε πολυκατοικία στο Μονακό. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν σοβαρά ο Βαντίμ Γερμολάγιεφ, η σύντροφός του και ο 13χρονος γιος τους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για νοσηλεία. Οι συνθήκες της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να εντοπίσουν τους ηθικούς αυτουργούς.

Νέα τροπή στην υπόθεση δόθηκε στις 7 Ιουλίου, όταν εντοπίστηκε νεκρή η Αναστασία Μπερεζόφσκα, η οποία θεωρούνταν βασική ύποπτη για την οργάνωση της απόπειρας δολοφονίας. Για τη δολοφονία της έχουν ήδη συλληφθεί οι Βλαντίσλαβ Ρόιτ και Βιτάλι Ζίκοβιτς, στους οποίους επιβλήθηκε προσωρινή κράτηση χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης από δικαστήριο του Κιέβου.

Συνεργασία Ουκρανίας και Μονακό στις έρευνες

Οι εισαγγελικές αρχές της Ουκρανίας βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τον γενικό εισαγγελέα του Μονακό, Στεφάν Τιμπό, με στόχο τον συντονισμό των ερευνών και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η ουκρανική πλευρά τονίζει ότι η διεθνής συνεργασία θεωρείται καθοριστική για τον εντοπισμό όσων βρίσκονται πίσω από την οργανωμένη επίθεση, ενώ το βίντεο-ντοκουμέντο αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας.

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