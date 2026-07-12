«Θάνατο στη ΝΔ, γκαζάκια στα σπίτια σας»: Νέα επίθεση αγνώστων σε σπίτι Υφυπουργού

Επίθεση με απειλητικά συνθήματα συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής (12/7) στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη.

Στόχος άγνωστων δραστών έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής (12/7) το σπίτι της οικογένειας αλλά και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη.

Οι δράστες έγραψαν στους τοίχους απειλητικά συνθήματα όπως «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας». Παράλληλα, άφησαν μηνύματα υποστήριξης για την πρόσφατη θανατηφόρα εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, η οποία στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα (μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα).

Η πρώτη αντίδραση της Σέβης Βολουδάκη: «Δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι»

Η Υφυπουργός, με ανάρτησή της στο Facebook, ξεκαθάρισε πως οι απόπειρες εκφοβισμού θα πέσουν στο κενό. Τόνισε ότι η οικογένειά της έχει μάθει να στέκεται όρθια στις δυσκολίες με αξιοπρέπεια και δύναμη, ενώ εξέφρασε τον αποτροπιασμό της για το γεγονός ότι υπάρχουν άτομα που επιλέγουν να στηρίζουν δολοφόνους.

«Δεν φοβάμαι. Δεν εκβιάζομαι. Δεν κάνω πίσω. Θα συνεχίσω να υπηρετώ τους πολίτες με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα, υπερασπιζόμενη τις αρχές της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Ο φόβος δεν ήταν ποτέ επιλογή μου. Και δεν θα γίνει τώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παύλος Μαρινάκης: «Η σιωπή μπροστά σε τέτοια συνθήματα είναι συνενοχή»

Άμεση ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να καταδικάζει απερίφραστα το περιστατικό. Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού» και «ωμή επίθεση κατά της Δημοκρατίας», υπογραμμίζοντας ότι η πολιτεία έχει να κάνει καθαρά με κοινούς εγκληματίες.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Όταν κάποιοι φτάνουν να γράφουν «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας» έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη και της οικογένειάς της, δεν έχουμε απέναντί μας μια πράξη διαμαρτυρίας. Έχουμε απέναντί μας μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού, μια ωμή επίθεση κατά της Δημοκρατίας. Έχουμε απέναντι μας εγκληματίες.

Η στοχοποίηση ανθρώπων και οικογενειών, η απειλή βίας και η καλλιέργεια του μίσους δεν έχουν καμία θέση σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Δεν υπάρχουν αστερίσκοι, υποσημειώσεις ή δικαιολογίες. Υπάρχει μόνο μία λέξη: καταδίκη.

Είναι αδιανόητο κάποιοι να επιχειρούν να εργαλειοποιήσουν μια δολοφονική επίθεση για να σπείρουν νέο μίσος και να απειλήσουν τη ζωή ανθρώπων. Όποιος ανέχεται τέτοιες πρακτικές, όποιος σιωπά μπροστά σε τέτοια συνθήματα, αναλαμβάνει τεράστια πολιτική και ηθική ευθύνη.

Η Δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους. Οι απειλές δεν θα κάμψουν κανέναν. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επιβάλουν τις απόψεις τους με τον φόβο και τη βία θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές ότι θα συλλάβουν και θα οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη τους δράστες και αυτής της εγκληματικής ενέργειας.

Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμέλιο της Δημοκρατίας. Η στοχοποίηση ανθρώπων για την πολιτική τους ταυτότητα είναι η άρνησή της. Και όταν το «Θάνατος» μετατρέπεται σε σύνθημα, η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Είναι συνενοχή».

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