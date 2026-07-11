Η Κίνα κατασκεύασε τον μεγαλύτερο σιδηροδρομικό σταθμό στον κόσμο σε μόλις 38 μήνες

Ο σταθμός Chongqing East στην Κίνα είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο σε έκταση, καλύπτει 1,22 εκατ. τ.μ. και κατασκευάστηκε μέσα σε μόλις 38 μήνες.

Η Κίνα ολοκλήρωσε μέσα σε μόλις 38 μήνες τον μεγαλύτερο σιδηροδρομικό σταθμό στον κόσμο, ένα τεράστιο έργο υποδομής που χαρακτηρίζεται ως σύγχρονο αρχιτεκτονικό επίτευγμα.

Ο σταθμός Chongqing East, στη νοτιοδυτική πλευρά της χώρας, αναγνωρίζεται επίσημα ως ο μεγαλύτερος σιδηροδρομικός σταθμός παγκοσμίως σε έκταση, καθώς καλύπτει 1,22 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, επιφάνεια αντίστοιχη με περίπου υ170 γήπεδα ποδοσφαίρου.

Ένας σταθμός μεγαλύτερος από ολόκληρες περιοχές

Έχει έκταση έξι φορές μεγαλύτερη από τον κεντρικό σταθμό Grand Central της Νέας Υόρκης και περίπου 15 φορές μεγαλύτερη από τον Leipzig Hauptbahnhof, τον μεγαλύτερο σιδηροδρομικό σταθμό της Ευρώπης. Η συνολική του επιφάνεια ξεπερνά ακόμη και το μέγεθος ορισμένων μικρών πόλεων, ενώ είναι περισσότερο από δύο φορές μεγαλύτερη από την έκταση του Βατικανού στη Ρώμη.

Ο σταθμός διαθέτει 29 αποβάθρες και 15 σιδηροδρομικές γραμμές, ενώ η οροφή του αποτελείται από μια τεράστια χαλύβδινη κατασκευή σωληνωτών δοκών βάρους 16.500 τόνων. Οι αποβάθρες μήκους 400 μέτρων έχουν σχεδιαστεί ώστε να εξυπηρετούν έως και 16.000 επιβάτες την ώρα σε περιόδους αιχμής, αλλά και τα μεγαλύτερα τρένα υψηλής ταχύτητας της Κίνας.

Κατασκευάστηκε πάνω σε βουνό

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία του έργου είναι η τοποθεσία του. Ο σταθμός βρίσκεται ουσιαστικά πάνω σε μια ορεινή περιοχή, καθώς η πόλη Τσονγκτσίνγκ είναι γνωστή για το δύσκολο ανάγλυφό της. Παρά τις γεωγραφικές δυσκολίες, η Κίνα προχώρησε στην κατασκευή ενός τεράστιου συγκοινωνιακού κόμβου, αξιοποιώντας προηγμένη τεχνολογία και χιλιάδες εργαζομένους.

Σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, πριν από την κατασκευή οι εργαζόμενοι χρειάστηκε να απομακρύνουν μεγάλο τμήμα του βουνού και να ισοπεδώσουν το έδαφος. Για την ολοκλήρωση του έργου χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα σκυροδέματος και περίπου 366.000 τόνοι χάλυβα. Στην κατασκευή συμμετείχαν έως και 40.000 εργαζόμενοι, μαζί με μεγάλο αριθμό ρομποτικών μηχανημάτων.

Ο Chongqing East χρειάστηκε μόλις 38 μήνες για να ολοκληρωθεί. Ο χρόνος κατασκευής θεωρείται ιδιαίτερα σύντομος για ένα έργο τέτοιου μεγέθους, καθώς σε πολλές χώρες η διαδικασία αδειοδοτήσεων για αντίστοιχες υποδομές μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από την ίδια την κατασκευή.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ