Όταν εκατομμύρια άνθρωποι συντονίστηκαν για να παρακολουθήσουν ζωντανά ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα (vid)

Eκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν μια εσκεμμένη σύγκρουση τρένου με πυρηνικό κοντέινερ, σε ένα εντυπωσιακό πείραμα για να αποδειχθεί η ασφάλεια στη μεταφορά για τα πυρηνικά απόβλητα.

Ένα παραμελημένο είδος τηλεόρασης που πρέπει να αναβιώσει άμεσα είναι το να ρίχνεις ένα επικίνδυνο αντικείμενο πάνω σε ένα άλλο και να παρακολουθείς την έκρηξη. Το 2012, παραγωγοί σε Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και Γερμανία αγόρασαν ένα Boeing 727 και το έριξαν σε μια αποξηραμένη λίμνη στο Μεξικό για να δουν πού πρέπει να κάθεται κανείς για να επιζήσει.

Όμως, το 1984, οι τηλεοπτικοί παραγωγοί απάντησαν σε ένα άλλο κλασικό ερώτημα: Τι θα συνέβαινε αν ένα τρένο έπεφτε πάνω σε πυρηνικό κοντέινερ με 160 χλμ./ώρα;

Το πείραμα του 1984: Άντεξε τελικά το τρένο;

Στις 17 Ιουλίου 1984, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο συντονίστηκαν για να το παρακολουθήσουν, ενώ 2.000 προσκεκλημένοι είδαν από κοντά μια αμαξοστοιχία British Rail Class 46 να αναπτύσσει ταχύτητα και να πέφτει πάνω στο κοντέινερ, προκειμένου να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητά του.

Τα πυρηνικά κοντέινερ χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ραδιενεργών αποβλήτων όταν αυτά πρέπει να μεταφερθούν για επεξεργασία. Είναι κατασκευασμένα από σφυρήλατο χάλυβα πάχους 25 εκατοστών, ζυγίζουν περίπου 100 τόνους και μπορούν να μεταφέρουν έως και 5 τόνους πυρηνικού υλικού. Είναι σχεδιασμένα να προστατεύουν τους εργαζόμενους από την ακτινοβολία και να αντέχουν σε σοβαρά ατυχήματα.

Όπως αναμενόταν, μετά από μια διαδρομή 12,9 χιλιομέτρων, το τρένο χτύπησε το πυρηνικό κοντέινερ και διαλύθηκε ολοσχερώς. Αντίθετα, το κοντέινερ παρέμεινε ανέπαφο, χάνοντας ελάχιστη πίεση κατά τη σκόπιμη σύγκρουση.

Το πείραμα δεν προσέφερε πολλά στοιχεία που δεν θα μπορούσαν να φανούν από συμβατικές δοκιμές, αλλά ο στόχος ήταν να αποδειχθεί στο κοινό ότι τα πυρηνικά υλικά μπορούν να μεταφέρονται με ασφάλεια σε όλη τη χώρα. «Αυτά τα κοντέινερ είναι εξαιρετικά ασφαλή. Ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί καθόλου», δήλωσε αμέσως μετά ο Γουόλτερ Μάρσαλ, πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

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