Η χώρα που φιλοξενεί τον υψηλότερο σιδηρόδρομο στην Ευρώπη: Φτάνει τα 3.454 μέτρα

Στα 3.454 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας λειτουργεί για πάνω από έναν αιώνα ο υψηλότερος σιδηρόδρομος στον κόσμο, ένα κατασκευαστικό θαύμα.

Ο υψηλότερος σιδηροδρομικός σταθμός της Ευρώπης βρίσκεται στο Γιουνγκφράουγιοχ της Ελβετίας στα 3.454 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και έχει συμπληρώσει περισσότερο από έναν αιώνα λειτουργίας από τότε που εγκαινιάστηκε.

Ο σταθμός, μια ιδέα του επιχειρηματία Άντολφ Γκούιερ-Τσέλερ, κατασκευάστηκε μεταξύ 1896 και 1912 και οι γραμμές του καλύπτουν μια καθαρή υψομετρική διαφορά έως και 1.400 μέτρων σε μια διαδρομή μόλις 9,34 χιλιομέτρων.

Το έργο ξεπέρασε διάφορα ορόσημα. Το πρώτο ήταν η αντιμετώπιση μιας μέγιστης κλίσης 25% σε μεγάλο μέρος της διαδρομής του, μια κλίση που καθιστούσε αδύνατο να βασιστεί κανείς μόνο σε ένα παραδοσιακό σύστημα τροχών και σιδηροτροχιών, γι' αυτό και επιλέχθηκε ένα σύστημα οδοντωτού σιδηροδρόμου Strub, το οποίο χρησιμοποιεί μια τρίτη κεντρική ράγα σε σχήμα κρεμαγιέρας τοποθετημένη ανάμεσα στις δύο τυπικές ράγες κύλισης.

Υπόγεια διαδρομή μέσα από τους βράχους

Ωστόσο, έπρεπε επίσης να σχεδιαστεί μια υπόγεια διαδρομή για 7,6 χιλιόμετρα της διαδρομής, η οποία διέρχεται μέσα από τους βραχώδεις όγκους των βουνών Άιγκερ και Μενχ. Καθώς η εκσκαφή έγινε πριν από την ύπαρξη των σύγχρονων μηχανημάτων διάνοιξης σηράγγων, η διάτρηση απαιτούσε δυναμίτη και πνευματικά τρυπάνια.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του, οι εργάτες έπρεπε να κάνουν εκσκαφές σε σχηματισμούς συμπαγούς ασβεστόλιθου και γνευσίου, γεγονός που μετέβαλε την ελαστικότητα του βράχου. Σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες του υψομέτρου, το νερό από τις διεισδύσεις πάγωσε και οι θόλοι της σήραγγας αποσταθεροποιήθηκαν πριν από την τελική επένδυσή τους.

Λύσεις αερισμού και η τουριστική μεταμόρφωση

Για να επιλυθεί το πρόβλημα του αερισμού και της απομάκρυνσης των μπαζών σε μια γραμμή μονής τροχιάς, οι σχεδιαστές άνοιξαν εγκάρσιες σήραγγες προς τους κάθετους γκρεμούς του βουνού, δημιουργώντας τους ενδιάμεσους σταθμούς Άιγκερβαντ και Άισμεερ ως βασικά παράθυρα εφοδιαστικής.

Τελικά, ο σιδηρόδρομος εγκαινιάστηκε το 1912, γεγονός που μεταμόρφωσε την οικονομία του Μπερνέζ Όμπερλαντ από ένα αγροτικό μοντέλο σε έναν τόπο με τουριστικό μέλλον. Εκεί έφτασε χρόνια αργότερα ο μαζικός τουρισμός, εδραιώνοντας τη δημιουργία μόνιμων και εξειδικευμένων θέσεων εργασίας.

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