Παράξενο περιστατικό σε σχολείο στις Φιλιππίνες: Μαθητές έκλαιγαν, φώναζαν και κατέρρευσαν χωρίς εξήγηση

Έξι μαθητές σε λύκειο στις Φιλιππίνες παρουσίασαν παράξενη συμπεριφορά και λιποθύμησαν. Το περιστατικό προκάλεσε φόβους για... υπερφυσική παρέμβαση.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σε σχολείο στις Φιλιππίνες έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς έξι μαθητές παρουσίασαν ξαφνικά έντονη αλλαγή συμπεριφοράς πριν καταρρεύσουν μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Εθνικό Λύκειο Loctuga, στον δήμο Libacao, το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η σχολική ημέρα εξελισσόταν κανονικά μέχρι τη στιγμή που οι μαθητές άρχισαν ξαφνικά να εμφανίζουν ασυνήθιστες αντιδράσεις.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, ορισμένοι από τους μαθητές άρχισαν να κλαίνε, να φωνάζουν και να συμπεριφέρονται με τρόπο περίεργο. Λίγο αργότερα, έχασαν τις αισθήσεις τους και έπεσαν στο πάτωμα, προκαλώντας πανικό στους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Οι έξι μαθητές μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ανέκτησαν σε μεγάλο βαθμό τις αισθήσεις τους λίγες ώρες αργότερα, χωρίς να έχει δοθεί μέχρι στιγμής σαφής εξήγηση για το τι προκάλεσε το περιστατικό.

«Υπερφυσική» ερμηνεία

Η παράξενη εικόνα που παρουσίασαν οι μαθητές οδήγησε ορισμένα μέλη της κοινότητας να εκφράσουν φόβους για πιθανή υπερφυσική αιτία.

Στις Φιλιππίνες, όπου οι λαϊκές παραδόσεις και οι... δοξασίες γύρω από πνεύματα παραμένουν έντονες σε αρκετές περιοχές, παρόμοια περιστατικά έχουν κατά καιρούς αποδοθεί σε «κακές δυνάμεις».

Αν και τέτοιες ερμηνείες δεν έχουν επιστημονική βάση, οι αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας εξηγούνται από την παρουσία αντίστοιχων περιστατικών στο παρελθόν.

Το 2023, σε άλλο σχολείο των Φιλιππίνων, είχε αναφερθεί περίπτωση κατά την οποία μαθητές παρουσίασαν έντονη ψυχολογική αναστάτωση. Παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί και το 2018, όταν περισσότερες από 30 μαθήτριες είχαν εμφανίσει συμπτώματα έντονου φόβου και αναστάτωσης.

Οι επιστήμονες αναζητούν φυσικές εξηγήσεις

Σε ανάλογες περιπτώσεις, ειδικοί έχουν επισημάνει ότι τέτοια φαινόμενα μπορεί να συνδέονται με παράγοντες όπως το άγχος, η ένταση, η ομαδική ψυχολογική αντίδραση ή ακόμη και περιβαλλοντικούς παράγοντες μέσα σε έναν κλειστό χώρο.

Το φαινόμενο της «μαζικής ψυχογενούς ασθένειας» (mass psychogenic illness) έχει καταγραφεί σε σχολεία και κοινότητες σε διάφορες χώρες, όταν μια ομάδα ανθρώπων εμφανίζει παρόμοια συμπτώματα χωρίς να εντοπίζεται άμεση οργανική αιτία.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής επίσημο συμπέρασμα για το περιστατικό στο λύκειο Loctuga, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες οι μαθητές παρουσίασαν την ξαφνική αυτή κατάσταση.

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