Η «αθώα» φωτογραφία του παιδιού σας μπορεί να γίνει όπλο στα χέρια επιτήδειων: Η προειδοποίηση των ειδικών για την ΑΙ

Ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια προειδοποιούν τους γονείς για τους κινδύνους στα social media, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη διευκολύνει την κατάχρησή τους.

Οι γονείς προειδοποιούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν δημοσιεύουν ακόμη και φαινομενικά «αθώες» φωτογραφίες των παιδιών τους στο διαδίκτυο, καθώς, σύμφωνα με ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια, οι εικόνες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τρόπους που θέτουν τα παιδιά σε κίνδυνο.

Όσοι μεγαλώνουν παιδιά έρχονται διαρκώς αντιμέτωποι με νέες προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που συνοδεύουν την εξέλιξη της τεχνολογίας. Από τον περιορισμό του χρόνου μπροστά στις οθόνες έως τις συζητήσεις για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 16 ετών, πολλοί γονείς αισθάνονται ότι δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με τις εξελίξεις.

Οι ειδικοί προειδοποιούν για τις φωτογραφίες των παιδιών στα social media

Αρκετοί ειδικοί στον τομέα της τεχνολογίας επισημαίνουν ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν δημοσιεύουν φωτογραφίες των παιδιών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και όταν πιστεύουν ότι τις μοιράζονται σε «ιδιωτικές» ομάδες. Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή Good Morning Britain στο Ηνωμένο Βασίλειο, η επικεφαλής πολιτικής του Internet Watch Foundation, Χάνα Σουίρσκι, δήλωσε: «Έχουμε διαπιστώσει σημαντική αύξηση του υλικού που δημιουργείται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Μπορεί να πρόκειται για φωτογραφίες που έχουν υποστεί επεξεργασία ή έχουν σεξουαλικοποιηθεί. Μπορεί ακόμη να απεικονίζουν ένα παιδί που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, αλλά να έχουν δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας υπάρχουσες εικόνες.» Η ίδια πρόσθεσε ότι έχουν καταγραφεί περιπτώσεις στις οποίες έγιναν στόχος εκβιασμού σε σχολεία . Σύμφωνα με τη Σουίρσκι, οι δράστες συλλέγουν εικόνες από το διαδίκτυο και στη συνέχεια επιχειρούν να εκβιάσουν τα θύματά τους ζητώντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Πώς μπορούν οι γονείς να περιορίσουν τον κίνδυνο

Ο ειδικός στην κυβερνοασφάλεια Τζέικ Μουρ τόνισε ότι η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει οδηγήσει σε ιδιαίτερα ανησυχητικά περιστατικά. «Η τεχνητή νοημοσύνη έχει εξελιχθεί τόσο πολύ που έχουμε δει πραγματικά απίστευτες περιπτώσεις. Το σημαντικό είναι να μειώσουμε τον κίνδυνο οι εικόνες αυτές να καταλήξουν στο δημόσιο διαδίκτυο», ανέφερε. Όπως εξήγησε, οι γονείς θα πρέπει να προτιμούν κλειστές ομάδες επικοινωνίας, όπως οικογενειακές συνομιλίες στο WhatsApp, καθώς εκεί βρίσκονται συνήθως οι μόνοι άνθρωποι που πραγματικά ενδιαφέρονται να δουν αυτές τις φωτογραφίες.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τόσο το Instagram όσο και το Facebook διαθέτουν τη λειτουργία Close Friends, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν ποιοι θα μπορούν να βλέπουν συγκεκριμένες δημοσιεύσεις, περιορίζοντας έτσι τις πιθανότητες ευρύτερης διάδοσής τους. Ο Τζέικ Μουρ επισήμανε ότι ακόμη και όσοι δημοσιεύουν φωτογραφίες των παιδιών τους εδώ και χρόνια μπορούν να λάβουν μέτρα για να περιορίσουν την πρόσβαση σε αυτές. «Αν δημοσιεύετε φωτογραφίες εδώ και πολλά χρόνια, μπορείτε να τις επανεξετάσετε», είπε. «Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των άλμπουμ ώστε να είναι ορατά μόνο στους φίλους σας ή ακόμη και μόνο σε εσάς.»

Τέλος, υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να γίνεται συζήτηση γύρω από το θέμα με συγγενείς και φίλους. «Είναι καλό να μιλάμε γι' αυτό με φίλους και συγγενείς. Πρέπει να ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση με ανθρώπους που ίσως δεν έχουν συνειδητοποιήσει πόσο ισχυρή, και ταυτόχρονα πόσο ανησυχητική, μπορεί να είναι πλέον η τεχνητή νοημοσύνη», κατέληξε.

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