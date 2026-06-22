Θα δίνατε στο παιδί σας όνομα από Pokémon: Η επιλογή ζευγαριού που έγινε viral

Μητέρα αποφάσισε να δώσει στα παιδιά της ονόματα εμπνευσμένα από χαρακτήρες Pokémon, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στα social media.

Η επιλογή ονόματος για ένα παιδί κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση είναι. Οι γονείς καλούνται να βρουν την ισορροπία ανάμεσα σε κάτι ξεχωριστό και πρωτότυπο και σε ένα όνομα που θα επιτρέπει στο παιδί να ενταχθεί εύκολα στο κοινωνικό του περιβάλλον.

Τα ασυνήθιστα ονόματα συχνά τραβούν την προσοχή και γίνονται αφορμή για συζήτηση. Ωστόσο, πολλοί θεωρούν ότι υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα σε μια ιδιαίτερη επιλογή και σε ένα όνομα που μπορεί να κάνει κάποιον να ξεχωρίζει για τους λάθος λόγους.

Η μητέρα που επέλεξε ονόματα από Pokémon

Μια γυναίκα φέρεται να αποφάσισε να δώσει και στο δεύτερο παιδί της όνομα εμπνευσμένο από χαρακτήρα του Pokémon, όπως ακριβώς είχε κάνει και με το πρώτο της παιδί. Η ιστορία έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση στο Reddit το 2024. «Μόλις έμαθα ότι μια φίλη μου ονόμασε το παιδί της από ένα Pokémon και σκοπεύει να το ξανακάνει», έγραψε η χρήστρια.

«Μην με παρεξηγείτε, είμαι κι εγώ φαν των Pokémon, αλλά αυτό είναι λάθος. Μία από τις φίλες μου, την οποία γνώρισα μέσω του Pokémon GO όταν το παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές, απέκτησε παιδί πριν από περίπου δύο χρόνια. Δεν είχα μάθει ποτέ το όνομά του μέχρι σήμερα. Το όνομά του είναι Zekrom».

Το όνομα που προκάλεσε αντιδράσεις

Η χρήστρια συνέχισε εξηγώντας ότι, παρόλο που το Zekrom θεωρείται από τα πιο ήπια ονόματα στον κόσμο των Pokémon, η φίλη της περιμένει δεύτερο παιδί, κορίτσι αυτή τη φορά, και θέλει να το ονομάσει Reshiram. «Γνωρίζω πολύ καλά ότι το Zekrom είναι από τις πιο ήπιες επιλογές σε σχέση με άλλα ονόματα Pokémon. Ωστόσο, περιμένει ακόμη ένα παιδί, ένα κορίτσι, και θέλει να το ονομάσει Reshiram», έγραψε.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι αντέδρασε έντονα όταν έμαθε τα σχέδια της φίλης της. «Της έστειλα μήνυμα και της φώναξα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ονομάσει την κόρη της Reshiram», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χιλιάδες σχόλια στα social media

Η ανάρτηση συγκέντρωσε περισσότερες από 2.000 θετικές ψήφους και προκάλεσε μεγάλη συζήτηση στην πλατφόρμα, με περισσότερα από 700 σχόλια. «Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Θα μπορούσε να το πει Lechonk», σχολίασε ένας χρήστης.

«Τουλάχιστον, για ονόματα Pokémon, αυτά ακούγονται ωραία. Παραμένουν όμως ονόματα Pokémon, κάτι που είναι μάλλον ατυχές». Ένας άλλος χρήστης έγραψε: «Πάντα λέω ότι τα παιδιά δεν πρέπει να λειτουργούν ως διαφημιστικές πινακίδες για τα ενδιαφέροντα ή τις αγαπημένες σειρές των γονιών τους. Είδα ένα βίντεο με μια γυναίκα που ονόμασε το παιδί της Zuko, από χαρακτήρα του Last Airbender».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μια γυναίκα σε ομάδα ονοματοδοσίας στο Facebook ήθελε να ενσωματώσει το Obi-Wan Kenobi στο όνομα του παιδιού της, επειδή ο σύζυγός της επέμενε». Ένας τρίτος χρήστης σχολίασε: «Υπάρχουν ορισμένα ονόματα Pokémon που θα μπορούσαν να είναι χαριτωμένα για ένα παιδί. Αυτά πάντως δεν είναι ανάμεσά τους».

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