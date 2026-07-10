Στα δικαστήρια για έναν γάτο: Ζούσε ελεύθερος σε εμπορικό, του το απαγόρευσαν και έγινε... μελαγχολικός!

Ο γάτος Ρουμπίνιο ζούσε ελεύθερος σε εμπορική στοά της Κοπακαμπάνα από το 2010 και βρέθηκε στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης μετά από περιορισμούς που επέβαλε η διοίκηση.

Ο Ρουμπίνιο πέρασε χρόνια περπατώντας ήρεμα στους διαδρόμους μιας εμπορικής στοάς στην Κοπακαμπάνα του Ρίο ντε Τζανέιρο. Αγαπητός από καταστηματάρχες και πελάτες, ο γάτος αποτελούσε μέρος της καθημερινότητας του κτιρίου.

Η κατάσταση, όμως, έμελλε να αλλάξει όταν το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να περιορίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των ζώων, απαιτώντας τη χρήση λουριού. Και εγένετο... πρόβλημα!

Από ελεύθερος κατέληξε... φυλακισμένος και μελαγχολικός

Η ιστορία του Ρουμπίνιο ξεκίνησε το 2010, όταν ο καταστηματάρχης Πέδρο τον βρήκε εγκαταλελειμμένο κατά τη διάρκεια εργασιών στη στοά και τον υιοθέτησε. Ο γάτος μετέτρεψε το εμπορικό κέντρο σε σπίτι του, κυκλοφορώντας ελεύθερα για περίπου οκτώ χρόνια. Λόγω του αργού και νωχελικού του βαδίσματος, ονομάστηκε έτσι, ως αστείο για τον πρώην οδηγό της Formula 1, Ρούμπενς Μπαρικέλο.

Η ρουτίνα του ανατράπηκε όταν η διοίκηση επέβαλε τη χρήση περιλαίμιου και λουριού. Καθώς ο Ρουμπίνιο δεν ήταν συνηθισμένος σε αυτά, περιορίστηκε μέσα στο κατάστημα του Πέδρο, εμφανίζοντας σημάδια μελαγχολίας.

Η αντιπρόεδρος του συμβουλίου υποστήριξε ότι η απόφαση λήφθηκε για λόγους ασφαλείας, ισχυριζόμενη ότι ο γάτος είχε επιθετική συμπεριφορά και είχε επιτεθεί σε περαστικούς και άλλα ζώα. Επίσης, η διοίκηση εξέφρασε ανησυχία για το γεγονός ότι το ζώο παρέμενε κλειδωμένο και μόνο του στο κατάστημα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Από την άλλη πλευρά, ο Πέδρο αναγνώρισε ότι ο Ρουμπίνιο δεν συμπαθούσε τα σκυλιά, αλλά τόνισε ότι αυτό ήταν φυσικό για την προστασία της περιοχής του και ότι ποτέ δεν είχε επιτεθεί χωρίς λόγο.

Κατέληξαν στα δικαστήρια για έναν γάτο

Οι περιορισμοί προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στους επισκέπτες και κινητοποίησαν φιλοζωικές οργανώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν εκστρατείες στο διαδίκτυο ζητώντας την ελευθερία του ζώου.

Λόγω της έλλειψης συμφωνίας μεταξύ του καταστηματάρχη και της διοίκησης, η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη. Τα δικαστήρια καλούνται πλέον να βρουν τη χρυσή τομή ανάμεσα στους κανονισμούς του κτιρίου, την ασφάλεια των πολιτών και τα δικαιώματα ενός ζώου που θεωρούσε τη στοά ως το μοναδικό του σπίτι.

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