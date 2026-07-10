Ο ιός που… ζητά βοήθεια από την AI για να μείνει στο κινητό σου: Το νέο κόλπο των χάκερ

Το PromptSpy είναι το πρώτο γνωστό Android malware που χρησιμοποιεί γενετική τεχνητή νοημοσύνη για να προσαρμόζεται στη συσκευή και να δυσκολεύει την αφαίρεσή του.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε εικόνες, βίντεο, εφαρμογές και περιεχόμενο. Ωστόσο, πλέον αξιοποιείται και από κυβερνοεγκληματίες.

Η ESET Research ανακοίνωσε τον εντοπισμό του PromptSpy, ενός νέου κακόβουλου λογισμικού για Android, το οποίο αποτελεί την πρώτη γνωστή περίπτωση malware που χρησιμοποιεί γενετική τεχνητή νοημοσύνη μέσα στη διαδικασία λειτουργίας του.

Πώς λειτουργεί το PromptSpy

Το malware χρησιμοποιεί το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Google Gemini για να αναλύει στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη της μολυσμένης συσκευής και να λαμβάνει οδηγίες για συγκεκριμένες ενέργειες. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του σε διαφορετικά μοντέλα κινητών και εκδόσεις Android, κάτι που το κάνει πιο ευέλικτο σε σχέση με τα παραδοσιακά κακόβουλα προγράμματα.

Η διανομή του PromptSpy δεν έγινε μέσω του επίσημου Google Play Store. Οι ερευνητές της ESET αναφέρουν ότι το malware διανεμήθηκε μέσω ειδικής ιστοσελίδας και παρουσιαζόταν ως εφαρμογή που μπορούσε να παραπλανήσει τους χρήστες. Μόλις εγκατασταθεί και αποκτήσει ευαίσθητα δικαιώματα, μπορεί να εκτελέσει επικίνδυνες λειτουργίες, όπως λήψη στιγμιότυπων οθόνης, καταγραφή δραστηριότητας της οθόνης, συλλογή πληροφοριών της συσκευής και προσπάθειες αποτροπής της απεγκατάστασής του.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του PromptSpy είναι ότι χρησιμοποιεί την AI για να καθοδηγείται σε ενέργειες που σχετίζονται με τη διεπαφή του κινητού. Σύμφωνα με την ESET, το Gemini χρησιμοποιείται για την ερμηνεία στοιχείων της οθόνης και την παροχή οδηγιών που βοηθούν το malware να παραμένει ενεργό στη συσκευή. Παράλληλα, το κακόβουλο λογισμικό διαθέτει δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω VNC, επιτρέποντας στους επιτιθέμενους να έχουν πρόσβαση στην οθόνη της συσκευής.

Πώς προστατεύουμε το κινητό μας

Οι βασικοί κανόνες προστασίας παραμένουν απλοί:

Κατεβάζουμε εφαρμογές μόνο από επίσημα καταστήματα.

Δεν δίνουμε δικαιώματα προσβασιμότητας σε άγνωστες εφαρμογές.

Ελέγχουμε προσεκτικά εφαρμογές που ζητούν υπερβολικά πολλά δικαιώματα.

Αποφεύγουμε συνδέσμους από άγνωστες πηγές και ύποπτες εγκαταστάσεις.

Η εμφάνιση του PromptSpy δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον μόνο εργαλείο δημιουργίας, αλλά μπορεί να γίνει και μέρος πιο εξελιγμένων κυβερνοεπιθέσεων.

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