AI και εργασία: Οι 17 κλάδοι όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη απειλεί περισσότερο τις θέσεις των νέων

Νέα μελέτη καταγράφει τους κλάδους όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη αναμένεται να επηρεάσει περισσότερο τους νέους εργαζομένους και τις θέσεις εισόδου.

Η εύρεση εργασίας για τους νέους ήταν ήδη δύσκολη υπόθεση, όμως η ταχεία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) εντείνει τις ανησυχίες, καθώς όλο και περισσότερα επαγγέλματα θεωρείται ότι κινδυνεύουν να αντικατασταθούν από αυτοματοποιημένα συστήματα.

Επαγγέλματα όπως οι μεταφραστές και οι ιστορικοί συγκαταλέγονται ήδη στα πιο ευάλωτα, ενώ ο Bill Gates έχει υποστηρίξει ότι ασφαλή απέναντι στην AI θα παραμείνουν κυρίως οι προγραμματιστές, οι επαγγελματίες αθλητές, οι βιολόγοι και όσοι εργάζονται στον ενεργειακό τομέα.

Οι κλάδοι που εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν περισσότερο

Σύμφωνα με νέα μελέτη, οι κλάδοι με τον μεγαλύτερο αριθμό νέων εργαζομένων που ενδέχεται να επηρεαστούν είναι:

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες Πληροφορική και επικοινωνίες Επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Αγορά ακινήτων Εκπαίδευση Δημόσια διοίκηση και άμυνα Εξόρυξη και λατομεία . Υγεία και κοινωνική μέριμνα . Μεταποίηση Χονδρικό και λιανικό εμπόριο Οικιακές δραστηριότητες. Τέχνες, ψυχαγωγία και αναψυχή Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και υποδομές Κατασκευές Μεταφορές και αποθήκευση Γεωργία, δασοκομία και αλιεία Υπηρεσίες διαμονής και εστίασης



Η ανησυχία για τις θέσεις εισόδου στις εταιρείες

Η Hannah Calhoon, αντιπρόεδρος AI στην Indeed, προειδοποιεί ότι πολλές επιχειρήσεις αντικαθιστούν τις θέσεις εισαγωγικού επιπέδου με εργαλεία AI, μειώνοντας το κόστος αλλά στερώντας από τους νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρία.

Όπως επισημαίνει, οι αγγελίες για θέσεις αρχικού επιπέδου μειώθηκαν κατά 7% το 2025, ενώ οι αγγελίες για ανώτερες θέσεις αυξήθηκαν κατά 4%, γεγονός που δείχνει ότι οι επιχειρήσεις αποδυναμώνουν τη μελλοντική δεξαμενή στελεχών τους.

Η διαφορετική άποψη του Jeff Bezos

Ο Jeff Bezos εκτιμά ότι η δημιουργικότητα θα παραμείνει το βασικό πλεονέκτημα των ανθρώπων απέναντι στην AI.

Όπως δήλωσε, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αυξήσει την ποιότητα και την παραγωγικότητα σχεδόν κάθε επιχείρησης και θεωρεί ότι «ποτέ δεν υπήρξε καλύτερη εποχή για να αισιοδοξεί κανείς για το μέλλον».

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