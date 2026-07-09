Πολιτικός σεισμός στον ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από την ηγεσία του κόμματος

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανακοίνωσε την παραίτησή του από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας αιχμές για εσωκομματικές συγκρούσεις και νέο τοπίο στην Κεντροαριστερά.

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στον ΣΥΡΙΖΑ και συνολικά στον χώρο της Κεντροαριστεράς, μετά την απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου να παραιτηθεί από την προεδρία του κόμματος.

Ο κ. Φάμελλος ανακοίνωσε την απόφασή του με βίντεο, στο οποίο έκανε έναν απολογισμό της θητείας του, αλλά παράλληλα άφησε σαφείς αιχμές για τις εσωκομματικές διαφωνίες και τις διαφορετικές στρατηγικές που, όπως υποστήριξε, εμπόδισαν την προσπάθεια πολιτικής ανασύνταξης.

Ο Σωκράτης Φάμελλος είχε εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία στις 24 Νοεμβρίου 2024 και παρέμεινε στην ηγεσία του κόμματος για περίπου ενάμιση χρόνο.

«Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο»

Στην ανακοίνωση της παραίτησής του, ο κ. Φάμελλος ανέφερε ότι ανέλαβε την προεδρία σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, θέτοντας ως βασικούς στόχους την ανασυγκρότηση του κόμματος και τη δημιουργία ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου.

Όπως τόνισε, κατά τη διάρκεια της θητείας του έγιναν βήματα για την αποκατάσταση της σοβαρότητας και της αξιοπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αναφέρθηκε στο έργο της κοινοβουλευτικής ομάδας, στην ανανέωση των κομματικών οργάνων και στην οικονομική εξυγίανση.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις και η διαφορετική πολιτική κατεύθυνση που ακολούθησαν ορισμένα στελέχη δεν του επέτρεψαν να συνεχίσει με βάση το σχέδιο που είχε παρουσιάσει όταν εξελέγη.

«Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά, ανακοινώνοντας την αποχώρησή του από την ηγεσία του κόμματος.

Παραμένει βουλευτής και στον ΣΥΡΙΖΑ

Ο κ. Φάμελλος ξεκαθάρισε ότι η παραίτησή του αφορά μόνο την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και όχι την κοινοβουλευτική του παρουσία ή την κομματική του ιδιότητα.

«Δεν παραιτούμαι από τη Βουλή. Δεν παραιτούμαι από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι συνεχίζει να πιστεύει στις αξίες της Αριστεράς και στην ανάγκη πολιτικής δράσης.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα υπέρ της ενότητας του προοδευτικού χώρου, σημειώνοντας ότι η Αριστερά οφείλει να αποφύγει νέες διαιρέσεις.

Νέα κρίση στην Κεντροαριστερά

Η αποχώρηση Φάμελλου ανοίγει νέο κύκλο εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ, σε μια περίοδο κατά την οποία ο χώρος της Κεντροαριστεράς παραμένει κατακερματισμένος και αναζητά νέο πολιτικό βηματισμό.

Η επόμενη ημέρα για το κόμμα αναμένεται να καθοριστεί από τις εσωτερικές διεργασίες, τις πιθανές υποψηφιότητες για την ηγεσία και τη συζήτηση γύρω από τη στρατηγική συνεργασιών στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, βουλευτής από το 2015, αποχωρεί από την προεδρία αφήνοντας πίσω του μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις μεγάλες ανακατατάξεις των τελευταίων ετών.

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