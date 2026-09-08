Τσουκαλάς vs Γεωργιάδης: «Μπορεί να μην είναι καλός υπουργός, είναι μεγάλο ταλέντο στην κωμωδία»

O Εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς ασκεί σκληρή κριτική στον Άδωνι Γεωργιάδη, αποκαλώντας τον ταλέντο στην κωμωδία.

Σκληρή κριτική στον Άδωνι Γεωργιάδη, άσκησε ο Εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς τονίζοντας πως «πολιτική αλλαγή μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί», απαντώντας σε σχόλιό του σχετικά με δηλώσεις του υπουργό Υγείας περί «συγκλονιστικής ευημερίας».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρει συγκεκριμένα ότι «ο κ. Γεωργιάδης, σήμερα στον ANT1, δήλωσε πως “στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη συμβαίνει η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση”».

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