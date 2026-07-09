Το βίντεο με την αριστοτεχνική αναγκαστική προσγείωση του F-16 στη Ζάκυνθο

Δείτε τη στιγμή που το F-16 πραγματοποιεί αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο χωρίς ανοικτά σκέλη. Ο ψύχραιμος χειρισμός του πιλότου απέτρεψε τα χειρότερα.

Σκηνές που κόβουν την ανάσα καταγράφονται στα βίντεο από την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας φαίνεται να πλησιάζει τον διάδρομο χωρίς να έχουν αναπτυχθεί τα σκέλη προσγείωσης, πριν συρθεί για δεκάδες μέτρα πάνω στην άσφαλτο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας να έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια της βλάβης που οδήγησε στην έκτακτη προσγείωση.

Στα βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες και αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται το F-16 να κινείται προς τον διάδρομο, ενώ λίγα δευτερόλεπτα πριν από την επαφή με το έδαφος φαίνεται να υπάρχει εκροή υγρού από το αεροσκάφος.

Η απουσία του συστήματος προσγείωσης είχε ως αποτέλεσμα η άτρακτος να έρθει σε άμεση επαφή με τον διάδρομο. Η έντονη τριβή προκάλεσε ανάφλεξη, όμως η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις του αεροδρομίου.

Ψύχραιμος (έως μαεστρικός) ο χειρισμός του πιλότου

Όλα πήγαν καλά. Η επιτροπή διερεύνησης που συστήνεται αυτή την ώρα θα βρει τα υπόλοιπα. pic.twitter.com/ywy12QOFgj — Red Nik (@nik_red) July 9, 2026

Καθοριστικό ρόλο στην ασφαλή έκβαση του περιστατικού είχε ο χειρισμός του πιλότου, έμπειρου ιπταμένου της 335 Μοίρας «Τίγρης». Ο ίδιος ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και κατάφερε να προσγειώσει το αεροσκάφος χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Ο χειριστής απομακρύνθηκε από το σημείο με ασφάλεια και μεταφέρθηκε προληπτικά με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναμένεται να συναντήσει τον πιλότο προκειμένου να τον συγχαρεί για την αντιμετώπιση μιας ιδιαίτερα δύσκολης κατάστασης.

Έρευνα από την Πολεμική Αεροπορία

Ειδικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας μεταβαίνει στη Ζάκυνθο για τη διερεύνηση του συμβάντος, αλλά και για την απομάκρυνση του αεροσκάφους από τον διάδρομο και την αποκατάσταση των ζημιών.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι το F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση όταν παρουσίασε βλάβη, η οποία οδήγησε στην αναγκαστική προσγείωση.

Το αεροδρόμιο της Ζακύνθου παρέμεινε προσωρινά κλειστό μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών απομάκρυνσης του αεροσκάφους και ελέγχου του διαδρόμου.

Το περιστατικό προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, επηρεάζοντας εκατοντάδες ταξιδιώτες που βρίσκονταν στο νησί εν μέσω της τουριστικής περιόδου.

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