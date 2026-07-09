Λέαινα τον είχε παγιδεύσει για μισή ώρα: Η κίνηση του βοσκού που τον έσωσε

Βοσκός στην Ινδία επέζησε από επίθεση λέαινας που τον είχε ακινητοποιημένο για σχεδόν 30 λεπτά, σε μια συγκλονιστική στιγμή που καταγράφηκε σε βίντεο.

Ένας βοσκός στην Ινδία κατάφερε να επιβιώσει από μια επίθεση λέαινας, σε ένα περιστατικό που συγκλόνισε όσους το παρακολούθησαν και καταγράφηκε σε βίντεο. Οι εικόνες δείχνουν τη στιγμή που ο άνδρας βρίσκεται πεσμένος στο έδαφος, παγιδευμένος κάτω από τη δύναμη του άγριου ζώου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 6 Ιουλίου σε δάσος στην περιοχή του χωριού Γκαρατζίγια, στην Ινδία. Η λέαινα επιτέθηκε στον βοσκό Καλουμπχάι Μπογκαμπχάι Γκαμάρα, τον έριξε κάτω και άρχισε να τον κρατά με τα μπροστινά της πόδια, ενώ του προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στο πόδι.

Η κίνηση που του έσωσε τη ζωή

Έντρομοι κάτοικοι του χωριού προσπάθησαν να τον βοηθήσουν, φωνάζοντας και πετώντας πέτρες προς τη λέαινα για να την απομακρύνουν. Ωστόσο, το ζώο αντέδρασε επιθετικά, δείχνοντας τα δόντια του και γρυλίζοντας, χωρίς να αφήνει τον άνδρα.μΟ βοσκός παρέμεινε ακινητοποιημένος για σχεδόν μισή ώρα, με τους παρευρισκόμενους να παρακολουθούν ανήμποροι να επέμβουν.

Σύμφωνα με το βίντεο που δημοσιεύτηκε, ο άνδρας άπλωσε το χέρι του και άρχισε να χαϊδεύει τη λέαινα. Η κίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα το ζώο να ηρεμήσει και τελικά να απομακρυνθεί, επιστρέφοντας στο δάσος. Ο βοσκός κατάφερε έτσι να απελευθερωθεί από τη λαβή της λέαινας και να βγει ζωντανός από μια εξαιρετικά επικίνδυνη στιγμή.

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