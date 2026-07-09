Ο πολύ «μάγκας» που τρομοκρατούσε τη σύντροφό του κρύφτηκε σε ψυγείο για να γλιτώσει τη σύλληψη (vid)

Άνδρας στη Βρετανία κρύφτηκε σε ψυγείο για να αποφύγει την αστυνομία, μετά από καταγγελίες για κακοποίηση, έλεγχο και απειλές κατά της συντρόφου του.

O ορισμός του πώς ένας θύτης, που δεν διστάζει να απειλήσει και να κακοποιήσει, σύμφωνα με τις καταγγελίες, την σύντροφο του, περνά στην απόλυτη δειλία στην πιθανότητα της σύλληψης και της τιμωρίας για όλα όσα έχει πράξει αποτυπώνεται ακριβώς στην υπόθεση του Ντιν Φορντ από το Ρότσεστερ της Βρετανίας.

Ο 33χρονος συνελήφθη μετά την καταγγελία της συντρόφου του για τη σωματική και ψυχολογική κακοποίηση που, όπως ανέφερε, υπέστη για διάστημα έξι μηνών. Η στιγμή που κρύφτηκε μέσα σε ένα ψυγείο για να αποφύγει τη σύλληψη και καταγράφηκε από την κάμερα αστυνομικών δείχνει τον άνδρα να διαφωνεί με τους αστυνομικούς, την ώρα που εκείνοι τον απομακρύνουν από την ηλεκτρική συσκευή και να τον συλλάβουν .

Καταγγελίες για κακοποίηση και έλεγχο της συντρόφου του

Σύμφωνα με την αστυνομία του Κεντ, ο Φορντ έλεγχε τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ανάγκαζε να διακόψει την επικοινωνία με φίλους και συγγενείς. Παράλληλα, φέρεται να ξόδευε όλα τα χρήματά της σε τυχερά παιχνίδια, ναρκωτικά, αλκοόλ και ξυστά λαχεία. Η κοπέλα του δεν επιτρεπόταν να έχει κινητό τηλέφωνο και, όταν αποκτούσε κάποιο, ο Φορντ το κατέστρεφε σκόπιμα.

Σύμφωνα με τις αρχές, σε μία περίπτωση την ανάγκασε να πουλήσει το τηλέφωνό της για να εξοφλήσει χρέος που είχε από ναρκωτικά. Ανέφεραν επίσης ότι της επέτρεπε να φύγει από το σπίτι μόνο όταν εκείνος το αποφάσιζε. Σε ένα περιστατικό, την κλείδωσε σε δωμάτιο και την άφησε να βγει μόνο όταν την ανάγκασε να γαβγίσει σαν σκύλος.

Οι απειλές με μαχαίρι και η σύλληψη

Οι αρχές υποστήριξαν ακόμη ότι ο Φορντ ήταν βίαιος απέναντί της και είχε καταγράψει βίντεο στο οποίο απειλούσε το θύμα με μαχαίρι, λέγοντας ότι θα τη σκοτώσει. Ο Φορντ συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2025, κατά τη διάρκεια έρευνας, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του κοκαΐνη και στη συνέχεια του απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Μετά τη δίκη, κρίθηκε ένοχος για πρόκληση σωματικής βλάβης, φθορά ξένης περιουσίας, απειλές για φόνο, κοινή επίθεση, ελεγκτική και καταναγκαστική συμπεριφορά, καθώς και κατοχή ναρκωτικών ουσιών κατηγορίας Α. Το δικαστήριο του Maidstone τον καταδίκασε σε τρία χρόνια φυλάκισης στις 30 Ιουνίου.

Το μήνυμα της αστυνομίας προς όλους τους κακοποιητές ήταν σαφές. Ο αστυνομικός Τζορτζ Φίσερ δήλωσε ότι ο Φορντ χρησιμοποίησε τον φόβο, τη βία και τον εκφοβισμό για να ελέγξει σχεδόν κάθε πλευρά της ζωής του θύματος.

«Προσπάθησε να κρυφτεί από τους αστυνομικούς μέσα σε ένα ψυγείο, αλλά δεν υπάρχουν κρυψώνες. Αυτό δείχνει ότι θα εντοπίσουμε τους παραβάτες και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη», ανέφερε. Παράλληλα, τόνισε το θάρρος της γυναίκας που προχώρησε στην καταγγελία και βοήθησε στην καταδίκη του.

A violent abuser from #Rochester who tried to escape justice by hiding in a fridge has been jailed.



Read the full story here - https://t.co/C4UwtMos50 pic.twitter.com/RR4XHCC8q1 — Kent Police (UK) (@kent_police) July 8, 2026

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