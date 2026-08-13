Το «ματωμένο φεγγάρι» που έσωσε τον Κολόμβο από τους εξαγριωμένους ιθαγενείς της Τζαμάικα

Το 1504, ο Κολόμβος χρησιμοποίησε μια έκλειψη Σελήνης για να τρομοκρατήσει τους Ινδιάνους της Τζαμάικα και να εξασφαλίσει τροφή για το πλήρωμά του.

Το 1504, κατά το τέταρτο ταξίδι του στην Αμερική, ο Χριστόφορος Κολόμβος βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, όταν τα πλοία του ναυάγησαν στις ακτές της Τζαμάικα και ο ίδιος με το πλήρωμά του παρέμειναν εγκλωβισμένοι στο νησί, χωρίς δυνατότητα επιστροφής στην Ευρώπη.

Ο γραφέας Ντιέγκο Μέντες ταξίδεψε με κανό προς την Ισπανιόλα, το νησί που σήμερα μοιράζονται η Αϊτή και η Δομινικανή Δημοκρατία, προκειμένου να ζητήσει βοήθεια. Ωστόσο, ο κυβερνήτης Νικολάς ντε Οβάντο, που δεν εμπιστευόταν τον Κολόμβο, κράτησε τον Μέντες για μήνες. Στην Τζαμάικα, ταυτόχρονα, το πλήρωμα είχε καταφέρει αρχικά να εξασφαλίζει τρόφιμα ανταλλάσσοντας ευρωπαϊκά αντικείμενα με τους ντόπιους. Η κατάσταση όμως άλλαξε όταν ξέσπασε ανταρσία μεταξύ των ανδρών του Κολόμβου, προκαλώντας εντάσεις με την τοπική κοινότητα. Οι κάτοικοι σταμάτησαν σταδιακά να τους προμηθεύουν με τρόφιμα και οι άνδρες άρχισαν να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του υποσιτισμού.

Η έκλειψη που γνώριζε από πριν ο Κολόμβος

Ο Κολόμβος είχε μαζί του αστρονομικούς πίνακες, μέσω των οποίων γνώριζε ότι στις 29 Φεβρουαρίου 1504 θα σημειωνόταν ολική έκλειψη Σελήνης, κατά την οποία το φεγγάρι θα αποκτούσε κόκκινο χρώμα. Τρεις ημέρες πριν από την έκλειψη, συναντήθηκε με τους ηγέτες της τοπικής κοινότητας, τους είπε ότι ο χριστιανικός Θεός ήταν οργισμένος μαζί τους επειδή είχαν σταματήσει να προσφέρουν τρόφιμα στο πλήρωμά του. Ως απόδειξη της οργής του, τους προειδοποίησε ότι η Σελήνη θα γινόταν κόκκινη σαν αίμα.

Όπως ακριβώς είχε προβλέψει, τη νύχτα της 29ης Φεβρουαρίου η Σελήνη άρχισε να σκοτεινιάζει και στη συνέχεια να αποκτά βαθύ κόκκινο χρώμα. Οι κάτοικοι τρομοκρατήθηκαν και ζήτησαν από τον Κολόμβο να μεσολαβήσει στον Θεό του ώστε να σταματήσει το φαινόμενο. Ο Κολόμβος αποσύρθηκε δήθεν για να επικοινωνήσει με τον Θεό. Στην πραγματικότητα, υπολόγισε περίπου πόσο θα διαρκούσε η έκλειψη. Όταν επέστρεψε, ανακοίνωσε ότι ο Θεός είχε δεχθεί να σταματήσει την τιμωρία, υπό την προϋπόθεση ότι οι κάτοικοι θα συνέχιζαν να προμηθεύουν με τρόφιμα το πλήρωμά του. Η κοινότητα συμφώνησε και οι άνδρες του Κολόμβου κατάφεραν να επιβιώσουν μέχρι την άφιξη πλοίου που είχε ναυλώσει ο Ντιέγκο Μέντες. Τελικά, το πλήρωμα εγκατέλειψε την Τζαμάικα και ο Κολόμβος επέστρεψε στην Ισπανία, φτάνοντας στο Σανλούκαρ ντε Μπαραμέδα τον Νοέμβριο του 1504.

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