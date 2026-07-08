Έβαζε κέρματα σε ένα βάζο για 70 χρόνια - Ο εγγονός του αποκάλυψε το απίστευτο ποσό

Ένας 91χρονος Αμερικανός αποταμίευε κέρματα για δεκαετίες. Το βάζο ζύγιζε 70 κιλά και έκρυβε περισσότερα από 2.000 δολάρια.

Μια ιστορία που αποδεικνύει ότι ακόμη και οι μικρές καθημερινές συνήθειες μπορούν να οδηγήσουν σε ένα σημαντικό αποτέλεσμα έγινε viral στο διαδίκτυο, όταν ένας νεαρός αποκάλυψε το περιεχόμενο ενός βάζου γεμάτου κέρματα που ο παππούς του φύλαγε για περισσότερες από επτά δεκαετίες.

Ο 91χρονος άνδρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες συνήθιζε να ρίχνει σε ένα γυάλινο δοχείο κέρματα που περίσσευαν από τις καθημερινές συναλλαγές του, χωρίς ποτέ να τα μετρήσει. Για περίπου 70 χρόνια, το βάζο γέμιζε σταδιακά, μέχρι που έφτασε η στιγμή ο εγγονός του να αναλάβει την καταμέτρηση.

«Επιτέλους με αφήνει να τα μετρήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο Reddit, παρουσιάζοντας τη διαδικασία αδειάσματος του βάζου και ταξινόμησης των κερμάτων.

Πάνω από 2.000 δολάρια

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: συνολικά συγκεντρώθηκαν 2.052,76 δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 1.887 ευρώ. Στο βάζο δεν υπήρχαν μόνο συνηθισμένα κέρματα, αλλά και ορισμένα παλαιότερα συλλεκτικά κομμάτια, μεταξύ των οποίων ένα σεντ του 1928, καθώς και δεκάδες άλλα νομίσματα που χρονολογούνταν από τις δεκαετίες του 1930, 1940 και 1950.

Το «θησαυροφυλάκιο» του ηλικιωμένου ζύγιζε περίπου 70 κιλά. Σύμφωνα με τον εγγονό του, χρειάστηκαν 15 λεπτά για να αδειάσει η γυάλινη μπουκάλα, όμως η διαδικασία της καταμέτρησης αποκάλυψε την αποταμίευση μιας ολόκληρης ζωής.

Η ιστορία έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής, καθώς θυμίζει μια παλιότερη εποχή, όταν πολλοί άνθρωποι συνήθιζαν να κρατούν τα κέρματα στην άκρη αντί να τα ξοδεύουν.

Παρότι το ποσό δεν μπορεί να εξασφαλίσει από μόνο του μια άνετη σύνταξη, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της δύναμης της σταθερής αποταμίευσης σε βάθος χρόνου. Οι ειδικοί επισημαίνουν συχνά ότι ακόμη και μικρές οικονομικές συνήθειες, όταν διατηρούνται για πολλά χρόνια, μπορούν να δημιουργήσουν ένα σημαντικό χρηματικό απόθεμα για το μέλλον.

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