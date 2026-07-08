Γερμανία: Ισόβια σε γιατρό για τη δολοφονία 15 ασθενών – Έρευνα για ακόμη 76 θανάτους

Γερμανικό δικαστήριο καταδίκασε γιατρό σε ισόβια για τη δολοφονία 15 ασθενών του. Οι αρχές ερευνούν δεκάδες ακόμη υποθέσεις, με φόβους για νέα θύματα.

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε στη Γερμανία ένας 41χρονος γιατρός, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 15 ασθενών του, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να συνδέεται με δεκάδες ακόμη θανάτους.

Το δικαστήριο του Βερολίνου έκρινε ένοχο τον άνδρα, που τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης κατονομάζουν ως Γιοχάνες Μ., για τις δολοφονίες 12 γυναικών και τριών ανδρών, οι οποίες φέρεται να σημειώθηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Ιούλιο του 2024.

Οι εισαγγελικές αρχές εκτιμούν ότι η υπόθεση ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη, καθώς διερευνούν ακόμη 76 περιστατικά που αφορούν τον ίδιο γιατρό. Όπως ανέφεραν, οι 15 επιβεβαιωμένες δολοφονίες μπορεί να αποτελούν μόνο «την κορυφή του παγόβουνου».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο γιατρός επισκεπτόταν ασθενείς στις οικίες τους και τους χορηγούσε θανατηφόρο συνδυασμό φαρμάκων χωρίς τη συναίνεσή τους. Τα θύματα ήταν ηλικίας από 25 έως 94 ετών και, παρότι αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, δεν βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο θανάτου.

Έκαιγε τα στοιχεία

Οι αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο κατηγορούμενος προσπάθησε να εξαφανίσει στοιχεία προκαλώντας πυρκαγιές στους χώρους όπου είχαν σημειωθεί οι θάνατοι.

Λίγο πριν από τη σύλληψή του, τον Ιούλιο του 2024, οι εισαγγελείς εκτιμούν ότι σκότωσε δύο ασθενείς μέσα στην ίδια ημέρα: έναν 75χρονο άνδρα στο κέντρο του Βερολίνου και μια 76χρονη γυναίκα σε κοντινή περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση φέρεται να επιχείρησε να βάλει φωτιά στο σπίτι, χωρίς επιτυχία.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, που διήρκεσε περίπου έναν χρόνο, ο γιατρός παρέμεινε αρχικά σιωπηλός. Ωστόσο, τον περασμένο μήνα παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου ότι «σκότωσε ανθρώπους», υποστηρίζοντας πως πίστευε ότι τους απαλλάσσει από τον πόνο και την αναπηρία.

«Πίστευα ότι αυτό ήταν το καλύτερο για όλους», ανέφερε στην απολογία του.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι υπόλοιπες υποθέσεις που εξετάζουν οι αρχές, η συγκεκριμένη υπόθεση ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία από τις σοβαρότερες περιπτώσεις κατά συρροή δολοφονιών στη σύγχρονη ιστορία της Γερμανίας.

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