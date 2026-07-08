Κλιματική αλλαγή: Γιατί τα κλιματιστικά δεν αποτελούν μακροπρόθεσμη λύση για τη ζέστη

Νέα παγκόσμια ανασκόπηση προειδοποιεί πως η ραγδαία αυξανόμενη χρήση των κλιματιστικών επιβαρύνει το περιβάλλον και δεν αποτελεί βιώσιμη λύση για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης.

Είναι αναμφισβήτητο ότι ο κόσμος γίνεται όλο και πιο... ζεστός. Καθώς οι καύσωνες γίνονται πιο αποπνικτικοί και οι καλοκαιρινές μέρες μετατρέπονται σε έναν ιδρωμένο, ασφυκτικό εφιάλτη, ο κλιματισμός σώζει ζωές.

Ωστόσο, μια νέα παγκόσμια ανασκόπηση υποστηρίζει ότι οι ενεργοβόρες μονάδες κλιματισμού δεν αποτελούν μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, μπορεί να αποτρέψει περίπου το 75% των θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη.

Και η ζήτηση αυξάνεται γρήγορα. Εκτιμάται ότι πλέον πωλούνται περίπου 10 νέα κλιματιστικά κάθε δευτερόλεπτο. Μέχρι το 2050, αυτό θα οδηγήσει σε 5,6 δισεκατομμύρια οικιακές μονάδες κλιματισμού που θα λειτουργούν σε όλο τον κόσμο.

Ποιο είναι το πρόβλημα, όμως, με τον κλιματισμό;

Το πρόβλημα είναι ότι ο κλιματισμός καταναλώνει απίστευτη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας και ασκεί πραγματική πίεση στα ενεργειακά δίκτυα. Αυτή τη στιγμή, ο κλιματισμός ευθύνεται για το 7% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και αυτή η επιβάρυνση αναμένεται μόνο να αυξηθεί.

Μεγάλο μέρος των εκπομπών προέρχεται από την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία των μονάδων, αλλά τα συστήματα κλιματισμού βασίζονται επίσης σε ψυκτικά μέσα που θερμαίνουν τον πλανήτη, όπως οι υδροφθοράνθρακες, ή σε εναλλακτικές χημικές ουσίες που έχουν το δικό τους οικολογικό κόστος. Δεδομένης αυτής της πίεσης, η ανασκόπηση υποστηρίζει ότι ο κόσμος θα πρέπει να στραφεί σε νέες καινοτόμες μεθόδους ψύξης στο μέλλον.

Εναλλακτικές λύσεις αντί του κλιματισμού

Η ανασκόπηση εξετάζει μια σειρά από τεχνολογίες παθητικής ψύξης που μπορούν να μειώσουν τη θερμοκρασία με ελάχιστη έως καθόλου χρήση ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ακτινοβολητών επιστρώσεων για κτίρια και ανακλαστικών υλικών που διαχέουν παθητικά το ηλιακό φως.

«Η καλύτερη στρατηγική ψύξης είναι να εμποδίσουμε εξαρχής την ανεπιθύμητη θερμότητα να εισέλθει στα κτίρια. Η σκίαση, τα ανακλαστικά υλικά, ο εξυπνότερος αερισμός και τα νέα υλικά ψύξης μπορούν να μειώσουν δραματικά τις εσωτερικές θερμοκρασίες προτού καν χρειαστεί να ανάψει ένα κλιματιστικό», δήλωσε ο Ματ Σανταμούρης, καθηγητής αρχιτεκτονικής υψηλής απόδοσης.

Πολλές από αυτές τις τεχνολογίες συνεπάγονται υψηλότερο αρχικό κόστος, σημειώνει η μελέτη, αλλά τελικά αποσβένονται με χαμηλότερο μακροπρόθεσμο κόστος λειτουργίας, χωρίς το επιπλέον κλιματικό κόστος. Επισημαίνει επίσης την ανάγκη για εξυπνότερη αρχιτεκτονική και σχεδιασμό κτιρίων, όπως η ενσωμάτωση εξελιγμένων εξωτερικών συστημάτων σκίασης και καλύτερου αερισμού στις νέες κατασκευές από την αρχή.

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