«Τείχος στον ωκεανό»: Τον μεγαλύτερο κυματοθραύστη της Δανίας χτίζει ο μεγαλύτερος εκσκαφέας του κόσμου

Ο μεγαλύτερος εκσκαφέας του κόσμου στη Δανία κατασκευάζει έναν γιγαντιαίο κυματοθραύστη 156 εκατομμυρίων δολαρίων για την προστασία από τα κύματα της Βόρειας Θάλασσας.

Στο λιμάνι του Χάνστχολμ, στο βορειοδυτικό άκρο της Δανίας, εξελίσσεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα παράκτιας προστασίας στην Ευρώπη.

Πρόκειται για έναν γιγαντιαίο κυματοθραύστη, γνωστό και ως «τείχος στον ωκεανό», ο οποίος κατασκευάζεται στη Βόρεια Θάλασσα με προϋπολογισμό περίπου 156 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο κυματοθραύστης έχει μήκος 396 μέτρα και σχεδιάστηκε για να προστατεύει το λιμάνι, τα πλοία και τις αποβάθρες από τη σφοδρότητα της θάλασσας.

Ο μεγαλύτερος εκσκαφέας του κόσμου χτίζει ένα μπλοκ σκυροδέματος 33 τόνων

Το βασικό εργαλείο του έργου είναι ο μεγαλύτερος εκσκαφέας τριπλού βραχίονα στον κόσμο. Το μηχάνημα αυτό έχει εμβέλεια σχεδόν 34 μέτρων από το κέντρο περιστροφής του, επιτρέποντας στον χειριστή να τοποθετεί βαριά αντικείμενα με ακρίβεια στο βυθό, χωρίς η ίδια η μηχανή να χρειάζεται να μπει στο νερό. Αυτή η μέθοδος εξασφαλίζει ταχύτητα και ασφάλεια κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Η κατασκευή δεν αποτελείται από απλές πέτρες, αλλά από ειδικά διαμορφωμένα μπλοκ σκυροδέματος που κλειδώνουν μεταξύ τους για να διαχέουν την ενέργεια των κυμάτων.

Κάτω από αυτά υπάρχει μια βάση από εκατοντάδες χιλιάδες τόνους βράχων. Το έργο περιλαμβάνει χιλιάδες τέτοια μπλοκ, μεταξύ των οποίων 175 μονάδες που ζυγίζουν από 30 έως 33 τόνους η καθεμία. Αυτά τοποθετούνται στα πιο εκτεθειμένα σημεία για να αντέχουν σε κύματα που ξεπερνούν τα 8 μέτρα.

Γιατί είναι απαραίτητο το έργο

Η Βόρεια Θάλασσα είναι ένα από τα πιο δύσκολα θαλάσσια περιβάλλοντα παγκοσμίως, με συχνές καταιγίδες. Χωρίς τον κυματοθραύστη, η λειτουργία του λιμανιού, που βασίζεται στην αλιεία και το εμπόριο, θα ήταν αδύνατη. Παράλληλα, η επέκταση του λιμανιού βαθαίνει το βύθισμα και δημιουργεί νέες ζώνες λειτουργίας για μεγαλύτερα σκάφη.

Το παράδειγμα της Δανίας λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για χώρες που αντιμετωπίζουν διάβρωση των ακτών, όπως η Βραζιλία. Ενώ πόλεις όπως η Σάντος επένδυσαν επιτυχώς στην ανάσχεση των κυμάτων, σε άλλες περιοχές, όπως το Μπαλνεάριο Πισάρας, τα έργα απέτυχαν γρήγορα επειδή δεν είχαν υπολογιστεί σωστά.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ