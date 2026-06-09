Η υποβρύχια σήραγγα-γίγας των 18 χλμ. που θα ενώνει Δανία και Γερμανία σε μόλις 7 λεπτά

Η σήραγγα Fehmarnbelt, ένα έργο 7,4 δισ. ευρώ, θα συνδέσει Δανία και Γερμανία κάτω από τη Βαλτική Θάλασσα, μειώνοντας θεαματικά τους χρόνους μετακίνησης και ενισχύοντας το εμπόριο και τον τουρισμό.

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομών που κατασκευάζονται σήμερα στην Ευρώπη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη κάτω από τα νερά της Βαλτικής Θάλασσας. Η σήραγγα Fehmarnbelt, μήκους 18 χιλιομέτρων και προϋπολογισμού 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν νέο στρατηγικό διάδρομο μεταφορών μεταξύ Δανίας και Γερμανίας, μεταμορφώνοντας τις μετακινήσεις επιβατών και τη διακίνηση εμπορευμάτων στη βόρεια Ευρώπη.

Το έργο θα συνδέει το Rødbyhavn της Δανίας, στο νησί Lolland, με το Puttgarden στο γερμανικό νησί Fehmarn, δημιουργώντας μία από τις σημαντικότερες διασυνοριακές συνδέσεις της ηπείρου.

Ένα τεχνικό επίτευγμα κάτω από τη θάλασσα

Σε αντίθεση με άλλες διάσημες υποθαλάσσιες σήραγγες, όπως η Σήραγγα της Μάγχης, η Fehmarnbelt δεν κατασκευάζεται με εκσκαφή στο υπέδαφος. Οι μηχανικοί εφαρμόζουν μια διαφορετική μέθοδο, χρησιμοποιώντας τεράστια προκατασκευασμένα τμήματα από σκυρόδεμα, τα οποία τοποθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένη τάφρο στον πυθμένα της θάλασσας και στη συνέχεια συνδέονται μεταξύ τους.

Κάθε τμήμα της σήραγγας έχει μήκος περίπου 217 μέτρα, πλάτος 42 μέτρα και ύψος εννέα μέτρα, ενώ το βάρος του αγγίζει τους 73.000 τόνους. Τα πρώτα κατασκευασμένα τμήματα έχουν ήδη παραχθεί στο ειδικό εργοστάσιο του Rødbyhavn, σηματοδοτώντας την είσοδο του έργου στην επόμενη φάση υλοποίησης.

Σύμφωνα με τη Femern A/S, τη δανική κρατική εταιρεία που διαχειρίζεται το έργο, η διαδικασία βύθισης των πρώτων τμημάτων θα απαιτήσει απόλυτη ακρίβεια και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες. Η επιχείρηση τοποθέτησης κάθε στοιχείου εκτιμάται ότι θα διαρκεί περίπου 40 ώρες.

Δραστική μείωση των χρόνων μετακίνησης

Με την ολοκλήρωση του έργου, που προγραμματίζεται για το 2030, οι μετακινήσεις μεταξύ Δανίας και Γερμανίας αναμένεται να γίνουν σημαντικά ταχύτερες.

Σήμερα, η σύνδεση βασίζεται κυρίως στα πλοία που διασχίζουν το στενό Fehmarnbelt, με τη διαδρομή να διαρκεί περίπου 45 λεπτά. Με τη νέα υποθαλάσσια σύνδεση, ο χρόνος θα περιοριστεί σε μόλις 10 λεπτά για τα οχήματα και περίπου 7 λεπτά για τα τρένα.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η αναμενόμενη μείωση του χρόνου στο δρομολόγιο μεταξύ Αμβούργου και Κοπεγχάγης. Το σημερινό ταξίδι των περίπου πέντε ωρών με τρένο εκτιμάται ότι θα μειωθεί σχεδόν στο μισό, βελτιώνοντας σημαντικά τη συνδεσιμότητα μεταξύ της κεντρικής Ευρώπης και της Σκανδιναβίας.

Νέα ώθηση σε εμπόριο και τουρισμό

Πέρα από τις μεταφορές, το έργο θεωρείται κομβικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Η ταχύτερη σύνδεση αναμένεται να ενισχύσει το εμπόριο, να διευκολύνει τις επενδύσεις και να δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στις δύο χώρες.

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η συμβολή της σήραγγας στον τουρισμό. Οι τοπικές αρχές εκτιμούν ότι η ευκολότερη πρόσβαση θα αυξήσει την επισκεψιμότητα σε περιοχές της Δανίας που μέχρι σήμερα βρίσκονταν εκτός των βασικών τουριστικών διαδρομών, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες.

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