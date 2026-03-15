ΕΝΦΙΑ 2026: Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά - Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση και ποιοι παίρνουν έκπτωση 50%

Αναρτήθηκαν στο myAADE τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2026. Δείτε πότε πληρώνεται η πρώτη δόση, τους τρόπους εξόφλησης και ποιοι δικαιούνται έκπτωση 50%.

Αναρτήθηκαν στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ τα εκκαθαριστικά για τον ΕΝΦΙΑ του 2026, δίνοντας τη δυνατότητα σε εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων να δουν το ποσό του φόρου που τους αναλογεί.

Συνολικά εκδόθηκαν 7.155.186 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ενώ βεβαιώθηκε φόρος σε 6.171.359 φορολογούμενους, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 2,29 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, 428.147 ιδιοκτήτες έλαβαν έκπτωση λόγω ασφάλισης κατοικιών, η οποία αφορά 609.219 δικαιώματα, με το συνολικό όφελος να φτάνει τα 26,09 εκατ. ευρώ.

Πώς βλέπουν οι φορολογούμενοι το εκκαθαριστικό

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δουν το εκκαθαριστικό τους μέσω:

της ψηφιακής πύλης myAADE

της εφαρμογής κινητού myAADEapp, στην ενότητα myWallet

Η πρόσβαση γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Πληρωμή ΕΝΦΙΑ: Δόσεις και προθεσμίες

Ο φόρος μπορεί να εξοφληθεί εφάπαξ, ή σε 12 μηνιαίες δόσεις

Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Τρόποι πληρωμής

Η εξόφληση μπορεί να γίνει:

με IRIS ή κάρτα μέσω της πλατφόρμας myAADE

μέσω myAADEapp

με web banking, χρησιμοποιώντας την Ταυτότητα Οφειλής που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό

Έκπτωση 50%

Φέτος χορηγήθηκε αυτόματα μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς, βάσει του Κώδικα Φορολογίας Περιουσίας.

Η μείωση αφορά οικισμούς έως 1.500 κατοίκους σε όλη τη χώρα και έως 1.700 κατοίκους σε περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία, ο Έβρος και παραμεθόριοι δήμοι της Βόρειας Ελλάδας

Συνολικά εφαρμόστηκε σε 583.724 δικαιώματα κύριας κατοικίας.

Οι βασικές προϋποθέσεις

Για να ισχύει η έκπτωση πρέπει:

το ακίνητο να έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία στο Ε1 του 2024

ο ιδιοκτήτης να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου 2026

η φορολογητέα αξία της κατοικίας να μην ξεπερνά τις 400.000 ευρώ

Τι γίνεται αν δεν εμφανίζεται η μείωση

Σε περίπτωση που η έκπτωση δεν εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό –π.χ. λόγω λάθους στον αριθμό παροχής ρεύματος στο Ε9– οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 έως τις 31 Ιουλίου 2026 χωρίς πρόστιμο

Μετά την επανεκκαθάριση, η μείωση θα χορηγηθεί εφόσον επιβεβαιωθεί η αντιστοίχιση της κύριας κατοικίας.

Πού μπορούν να απευθυνθούν οι φορολογούμενοι

Για πληροφορίες σχετικά με τον ΕΝΦΙΑ, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων:

Τηλέφωνο: 1521 (Δευτέρα – Παρασκευή, 07:00–20:00)

Ψηφιακά: μέσω της υπηρεσίας my1521 στην πλατφόρμα myAADE

