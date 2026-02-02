Προσοχή στην απάτη: Αυτό είναι το SMS που παριστάνει την ΑΑΔΕ

Παραπλανητικά SMS για δήθεν εκκρεμή τέλη κυκλοφορίας κυκλοφορούν μαζικά τις τελευταίες ημέρες.

Το μήνυμα έρχεται στο κινητό σαν κάτι γνώριμο. Έχει τίτλο που θυμίζει κράτος, αποστολέα που μοιάζει «επίσημος» και έναν τόνο επείγοντος που σε σπρώχνει να αντιδράσεις γρήγορα. «Μη καταβληθέντα τέλη κυκλοφορίας», «εκκρεμής οφειλή», «απαιτείται άμεση ενέργεια». Κι εκεί ακριβώς πατάει η νέα απάτη που κυκλοφορεί μαζικά τις τελευταίες ημέρες.

Η ΑΑΔΕ προειδοποιεί για κύμα παραπλανητικών SMS που εμφανίζονται να προέρχονται είτε από «myAADE» και «MYaade» ή ακόμη και από το «GOV», ζητώντας από τους πολίτες να πληρώσουν δήθεν εκκρεμή τέλη κυκλοφορίας μέσω συνδέσμου. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για κλασική απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης τύπου smishing.

Πώς λειτουργεί η παγίδα

Το σενάριο είναι απλό και δοκιμασμένο. Το SMS δεν αναφέρει συγκεκριμένο ποσό, πινακίδα ή ΑΦΜ. Είναι γενικό, απρόσωπο και στηρίζεται στο άγχος. Ο παραλήπτης καλείται να πατήσει έναν σύνδεσμο για «τακτοποίηση της οφειλής». Ο σύνδεσμος αυτός όμως δεν οδηγεί σε καμία κρατική πλατφόρμα, αλλά σε ψεύτικη ιστοσελίδα που μιμείται την εμφάνιση της ΑΑΔΕ.

Στόχος των δραστών δεν είναι τα τέλη. Είναι τα στοιχεία. Κωδικοί Taxisnet, στοιχεία κάρτας, πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Από εκεί και μετά, τα χρήματα μπορούν να εξαφανιστούν μέσα σε λίγα λεπτά.

Τι ξεκαθαρίζει η ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ είναι κατηγορηματική:

δεν αποστέλλει SMS με συνδέσμους για πληρωμές,

δεν ζητά ποτέ προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία μέσω μηνυμάτων,

και δεν ειδοποιεί για οφειλές με αυτόν τον τρόπο.

Τα επίσημα ειδοποιητήρια εμφανίζονται μόνο μέσα στο περιβάλλον του myAADE, στο inbox του gov.gr ή αποστέλλονται μέσω email, όχι με links πληρωμής σε SMS. Εξαίρεση υπάρχει μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως η έκδοση Κλειδαρίθμου, και πάντα μετά από αίτημα του ίδιου του πολίτη.

Το βασικό σημάδι ότι πρόκειται για απάτη

Αν το μήνυμα περιέχει σύνδεσμο που δεν καταλήγει σε κατάληξη .gov.gr ή .aade.gr, είναι απάτη. Αν σας πιέζει να ενεργήσετε άμεσα, είναι απάτη. Αν δεν αναφέρει συγκεκριμένα στοιχεία που μόνο εσείς και η ΑΑΔΕ γνωρίζετε, είναι απάτη.

Και το πιο σημαντικό: καμία κρατική υπηρεσία δεν θα σας ζητήσει ποτέ να πληκτρολογήσετε κωδικούς ή στοιχεία κάρτας μέσω SMS.

Τι πρέπει να κάνετε αν το λάβετε

Το σωστό αντανακλαστικό είναι απλό. Δεν πατάτε τον σύνδεσμο. Δεν απαντάτε. Διαγράφετε το μήνυμα.

Αν κάποιος έχει ήδη πατήσει τον σύνδεσμο ή έχει δώσει στοιχεία, πρέπει άμεσα να επικοινωνήσει με την τράπεζά του και να αλλάξει κωδικούς πρόσβασης. Σε σοβαρές περιπτώσεις, συστήνεται και επικοινωνία με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Το συμπέρασμα είναι απλό: όσο πιο «κανονικό» μοιάζει το μήνυμα, τόσο μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται.

