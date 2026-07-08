Έβαζε ψιλά σε ένα βάζο για 70 χρόνια: Ο εγγονός του το άνοιξε και έμεινε άφωνος με το ποσό

Το βάζο έμεινε κλειστό για 70 χρόνια και η καταμέτρηση των κερμάτων αποκάλυψε μια μικρή περιουσία.

Η αποταμίευση μπορεί να φαίνεται ασήμαντη όταν αφορά λίγα κέρματα κάθε φορά, όμως η ιστορία ενός 91χρονου Αμερικανού αποδεικνύει ότι η συνέπεια μπορεί να οδηγήσει σε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Για περίπου 70 χρόνια, ο ηλικιωμένος συνήθιζε να ρίχνει σε ένα μεγάλο γυάλινο βάζο τα ψιλά που περίσσευαν από τις καθημερινές συναλλαγές του. Δεν τα μέτρησε ποτέ, ούτε μπήκε στη διαδικασία να υπολογίσει πόσα χρήματα είχε συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια.

Όταν ήρθε η ώρα να ανοίξει το βάζο

Τελικά, αποφάσισε ότι είχε έρθει η στιγμή να αφήσει τον εγγονό του να ανοίξει το βάζο και να μετρήσει το περιεχόμενό του. Ο νεαρός μοιράστηκε την εμπειρία του στο Reddit, εξηγώντας ότι χρειάστηκαν περίπου 15 λεπτά μόνο για να αδειάσει το βάζο, καθώς το βάρος του ξεπερνούσε τα 69 κιλά.

Ανάμεσα στα χιλιάδες κέρματα υπήρχαν και αρκετά συλλεκτικά νομίσματα, όπως ένα αμερικανικό μονόλεπτο του 1928, δεκάδες ακόμη παλαιά «wheat pennies» που κυκλοφόρησαν από το 1928 έως το 1954, καθώς και ασημένια δεκάλεπτα από τις δεκαετίες του 1940 και του 1960.

Αφού ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση, ο εγγονός αποκάλυψε το τελικό αποτέλεσμα με νέα ανάρτησή του.

Το περιεχόμενο του βάζου έφτανε συνολικά τα 2.052,76 δολάρια, δηλαδή περίπου 1.900 ευρώ με τις σημερινές ισοτιμίες. Εκτός από κέρματα, στο εσωτερικό υπήρχαν και χαρτονομίσματα του ενός δολαρίου, καθώς και διάφορα μικροαντικείμενα που είχαν προστεθεί κατά καιρούς.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε δείχνουν το τεράστιο γυάλινο βάζο εντελώς άδειο, ενώ όλα τα χρήματα είχαν μεταφερθεί προσωρινά σε ένα μεγάλο πλαστικό δοχείο για να ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.

Η ιστορία συγκέντρωσε χιλιάδες σχόλια, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν ότι δεν ήταν τόσο το ποσό που εντυπωσίασε, όσο η υπομονή και η συνέπεια ενός ανθρώπου που κράτησε την ίδια συνήθεια επί επτά ολόκληρες δεκαετίες.

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