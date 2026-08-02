Το νησί των 22 δισ. δολαρίων που ίσως δεν υπήρξε ποτέ: Η μυστηριώδης Μπερμέχα που χάθηκε από τους χάρτες

Για 500 χρόνια η Μπερμέχα εμφανιζόταν στους χάρτες και καθόριζε διεκδικήσεις πετρελαίου αξίας 22 δισ. δολαρίων, όμως οι έρευνες δεν βρήκαν κανένα ίχνος.

Το 1535, ένα μικρό βραχώδες νησί με το όνομα Μπερμέχα εμφανίστηκε σε χάρτη της Ισπανικής Αυτοκρατορίας, στα ανοιχτά της χερσονήσου Γιουκατάν του Μεξικού. Ο χαρτογράφος που σχεδίασε τη Carta Universal δεν είχε δει ποτέ το νησί, βασίστηκε μόνο σε πληροφορίες ότι βρισκόταν στις συντεταγμένες 22°33΄ βόρεια και 91°22΄ δυτικά και ότι είχε έκταση περίπου 81 χιλιομέτρων.

Για σχεδόν πέντε αιώνες, η Μπερμέχα συνέχισε να εμφανίζεται σε χάρτες που αντιγράφονταν από γενιά σε γενιά. Μέχρι που οι σύγχρονες έρευνες άρχισαν να αποκαλύπτουν ότι ίσως επρόκειτο για ένα «νησί-φάντασμα».

Οι αποστολές που έψαξαν και δεν βρήκαν τίποτα

Η πίστη στην ύπαρξη της Μπερμέχα ήταν τόσο ισχυρή, ώστε το νησί εμφανιζόταν ακόμη και σε μεξικανικά σχολικά βιβλία. Το 1775, ο Ισπανός λοχαγός Μιγκέλ Αλγκέτε ηγήθηκε αποστολής για τον εντοπισμό του νησιού. Κατέγραψε λεπτομερώς το ταξίδι στο ημερολόγιο του πλοίου, όμως μπροστά του δεν υπήρχε τίποτα παρά μόνο θάλασσα μέχρι τον ορίζοντα. Παρά την αποτυχία της αποστολής, τόσο η Ισπανία όσο και αργότερα το Μεξικό συνέχισαν να θεωρούν ότι η Μπερμέχα υπήρχε. Το 1997, η μεξικανική κυβέρνηση πραγματοποίησε νέα έρευνα με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών και πάλι, δεν εντοπίστηκε κανένα ίχνος νησιού.

Το 2009, νέα αποστολή με το ερευνητικό πλοίο Sierra προσπάθησε να λύσει οριστικά το μυστήριο. Επιστήμονες από το Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού, με ειδικούς στη γεωγραφία, τη λιμνολογία και τις θαλάσσιες επιστήμες, ερεύνησαν μια περιοχή περίπου 10.488 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Με τη χρήση προηγμένου εξοπλισμού καταγράφηκε κάθε σημείο του βυθού. Οι 933 φωτογραφίες που συλλέχθηκαν έδειξαν μόνο έναν άδειο πυθμένα. Δεν υπήρχαν υποθαλάσσια βουνά, ηφαίστεια ή γεωλογικά κατάλοιπα που να αποδεικνύουν ότι κάποτε υπήρχε νησί στην περιοχή. Η ανάλυση των ιζημάτων αποκάλυψε μάλιστα ότι δεν είχε υπάρξει κάποιος γεωλογικός σχηματισμός στο συγκεκριμένο σημείο για τουλάχιστον 5.300 χρόνια.

Ένα φάντασμα που άξιζε δισεκατομμύρια

Γιατί όμως το Μεξικό επέμενε τόσο πολύ στην ύπαρξη της Μπερμέχα; Η απάντηση βρισκόταν βαθιά κάτω από τη θάλασσα. Η περιοχή όπου υποτίθεται ότι βρισκόταν το νησί περιλάμβανε πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου στον Κόλπο του Μεξικού, γνωστά ως Hoyos de Dona («Τρύπες του Ντόνατ»). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα αποθέματα πετρελαίου στην περιοχή άγγιζαν τα 22 δισεκατομμύρια δολάρια. Η ύπαρξη ενός νησιού θα μπορούσε, βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, να επεκτείνει την αποκλειστική οικονομική ζώνη μιας χώρας έως και 200 ναυτικά μίλια.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονταν τα θαλάσσια σύνορα στον Κόλπο του Μεξικού. Οι ΗΠΑ αμφισβητούσαν την ύπαρξη της Μπερμέχα, ενώ το Μεξικό επέμενε ότι το νησί καταγραφόταν σε χάρτες εδώ και αιώνες. Η παραδοχή ότι το νησί δεν υπήρχε θα σήμαινε απώλεια δικαιωμάτων σε μια περιοχή με σημαντικά ενεργειακά αποθέματα. Έτσι, η Μπερμέχα παρέμεινε για χρόνια κάτι περισσότερο από έναν γεωγραφικό γρίφο, αλλά ένα νησί που δεν βρέθηκε ποτέ, αλλά επηρέασε σύνορα, πολιτικές αποφάσεις και μια διεκδίκηση πετρελαίου δισεκατομμυρίων.

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